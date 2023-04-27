https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html

Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"

Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023

Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"

АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:19

2023-04-27T17:19

2023-04-27T17:19

экономика

турция

россия

владимир путин

аэс "аккую"

реджеп тайип эрдоган

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АЭС "АККУЮ", 27 апр – РИА Новости. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

турция

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган