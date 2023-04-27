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Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023
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17:19 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html
Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"
Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023
Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"
АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:19
2023-04-27T17:19
экономика
турция
россия
владимир путин
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
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АЭС "АККУЮ", 27 апр – РИА Новости. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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экономика, турция, россия, владимир путин, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Россия, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"

Эрдоган: АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую"
Читать ria.ru в
АЭС "АККУЮ", 27 апр – РИА Новости. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
«
"Этот проект (АЭС "Аккую"), который будет способствовать снижению импорта нашего природного газа на 1,5 миллиарда долларов в год, также окажет положительное влияние на увеличение нашего национального дохода", - заявил Эрдоган в ходе своего выступления.
Строительная площадка АЭС Аккую госкорпорации Росатом в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
АЭС "Аккую" (Турция)
Вчера, 01:32
 
ЭкономикаТурцияРоссияВладимир ПутинАЭС "Аккую"Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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