Эрдоган рассказал, сколько Турция сэкономит на газе благодаря АЭС "Аккую"
Эрдоган: АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую"
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую"
АЭС "АККУЮ", 27 апр – РИА Новости. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
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"Этот проект (АЭС "Аккую"), который будет способствовать снижению импорта нашего природного газа на 1,5 миллиарда долларов в год, также окажет положительное влияние на увеличение нашего национального дохода", - заявил Эрдоган в ходе своего выступления.