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Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году - РИА Новости, 27.04.2023
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Ядерные технологии
 
16:59 27.04.2023 (обновлено: 19:03 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868207473.html
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году - РИА Новости, 27.04.2023
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году
Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:59
2023-04-27T19:03
аэс "аккую"
турция
россия
владимир путин
в мире
реджеп тайип эрдоган
ядерные технологии
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр – РИА Новости. Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции."Все блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию постепенно до 2028 года. Эта электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в нашей стране. После ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии", - заявил Эрдоган в ходе своего выступления.
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Поднятие флага и аплодисменты: в Турции прошла церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Поднятие флага мирного атома: Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой
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аэс "аккую", турция, россия, владимир путин, в мире, реджеп тайип эрдоган, видео
АЭС "Аккую", Турция, Россия, Владимир Путин, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Ядерные технологии
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году
АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр – РИА Новости. Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
2023-04-27T16:59
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Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году

Президент Турции Эрдоган: все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБаннер на строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
Баннер на строящейся атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Баннер на строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр – РИА Новости. Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции.
"Все блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию постепенно до 2028 года. Эта электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в нашей стране. После ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии", - заявил Эрдоган в ходе своего выступления.
 
Ядерные технологииАЭС "Аккую"ТурцияРоссияВладимир ПутинВ миреРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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