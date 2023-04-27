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Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году - РИА Новости, 27.04.2023
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году
Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:59
2023-04-27T16:59
2023-04-27T19:03
аэс "аккую"
турция
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владимир путин
в мире
реджеп тайип эрдоган
ядерные технологии
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр – РИА Новости. Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции."Все блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию постепенно до 2028 года. Эта электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в нашей стране. После ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии", - заявил Эрдоган в ходе своего выступления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Поднятие флага и аплодисменты: в Турции прошла церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую"
Поднятие флага мирного атома: Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой
2023-04-27T16:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АЭС "Аккую", Турция, Россия, Владимир Путин, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Ядерные технологии
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году
АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр – РИА Новости. Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
2023-04-27T16:59
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PT0M30S
Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году
Президент Турции Эрдоган: все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году