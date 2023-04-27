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Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году

Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году - РИА Новости, 27.04.2023

Все блоки АЭС "Аккую" введут в эксплуатацию к 2028 году

Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:59

2023-04-27T16:59

2023-04-27T19:03

аэс "аккую"

турция

россия

владимир путин

в мире

реджеп тайип эрдоган

ядерные технологии

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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр – РИА Новости. Все блоки АЭС "Аккую" будут введены в эксплуатацию к 2028 году, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.Эрдоган и президент РФ Владимир Путин участвуют в четверг на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в режиме видеоконференции."Все блоки электростанции будут вводиться в эксплуатацию постепенно до 2028 года. Эта электростанция обеспечит 10 процентов потребления электроэнергии в нашей стране. После ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии", - заявил Эрдоган в ходе своего выступления.

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поднятие флага и аплодисменты: в Турции прошла церемония доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую" Поднятие флага мирного атома: Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой 2023-04-27T16:59 true PT0M30S

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Владимир Лаврентьев

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