https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868200535.html

Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции

Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции - РИА Новости, 27.04.2023

Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции

Атомная электростанция "Аккую" — важнейший совместный проект Москвы и Анкары, который позволяет развивать экономические и соседские связи, заявил президент... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:43

2023-04-27T16:43

2023-04-27T19:05

россия

турция

аэс "аккую"

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Атомная электростанция "Аккую" — важнейший совместный проект Москвы и Анкары, который позволяет развивать экономические и соседские связи, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС."Подчеркну, это флагманский проект, он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга", — отметил он.Путин и его коллега Тайип Эрдоган участвовали в мероприятии по видеосвязи. Это первое появление турецкого лидера на публике после недомогания, которое он почувствовал во время интервью местным телеканалам. Российский президент пожелал ему скорейшего выздоровления и добавил, что без него "сложно было бы говорить об успехах" проекта."Это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению. <...> Мы, со своей стороны, безусловно, такой настрой поддерживаем", — подчеркнул Путин."С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, "Аккую" приобрела статус ядерного объекта. <...> Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира", — сказал Эрдоган.Во время церемонии Путин также отметил, что Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения, а также "сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности" Анкары в природном газе.

https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html

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Приветствие Путина и Эрдогана в начале церемонии на АЭС "Аккую" Приветствие Путина и Эрдогана в начале церемонии на АЭС "Аккую" 2023-04-27T16:43 true PT0M20S

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Владимир Лаврентьев

россия, турция, аэс "аккую", владимир путин, реджеп тайип эрдоган