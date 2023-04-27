https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868200535.html
Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции
Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции - РИА Новости, 27.04.2023
Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции
Атомная электростанция "Аккую" — важнейший совместный проект Москвы и Анкары, который позволяет развивать экономические и соседские связи, заявил президент... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:43
2023-04-27T16:43
2023-04-27T19:05
россия
турция
аэс "аккую"
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Атомная электростанция "Аккую" — важнейший совместный проект Москвы и Анкары, который позволяет развивать экономические и соседские связи, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС."Подчеркну, это флагманский проект, он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга", — отметил он.Путин и его коллега Тайип Эрдоган участвовали в мероприятии по видеосвязи. Это первое появление турецкого лидера на публике после недомогания, которое он почувствовал во время интервью местным телеканалам. Российский президент пожелал ему скорейшего выздоровления и добавил, что без него "сложно было бы говорить об успехах" проекта."Это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению. <...> Мы, со своей стороны, безусловно, такой настрой поддерживаем", — подчеркнул Путин."С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, "Аккую" приобрела статус ядерного объекта. <...> Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира", — сказал Эрдоган.Во время церемонии Путин также отметил, что Россия готова помочь Турции материалами для восстановления после землетрясения, а также "сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности" Анкары в природном газе.
https://ria.ru/20230427/aes-1867551775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Приветствие Путина и Эрдогана в начале церемонии на АЭС "Аккую"
Приветствие Путина и Эрдогана в начале церемонии на АЭС "Аккую"
2023-04-27T16:43
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, аэс "аккую", владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, АЭС "Аккую", Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции
Президент Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Атомная электростанция "Аккую" — важнейший совместный проект Москвы и Анкары, который позволяет развивать экономические и соседские связи, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии доставки ядерного топлива на АЭС.
"Подчеркну, это флагманский проект, он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга и учета интересов друг друга", — отметил он.
Путин и его коллега Тайип Эрдоган участвовали в мероприятии по видеосвязи. Это первое появление турецкого лидера на публике после недомогания, которое он почувствовал во время интервью местным телеканалам. Российский президент пожелал ему скорейшего выздоровления и добавил, что без него "сложно было бы говорить об успехах" проекта.
"Это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению. <...> Мы, со своей стороны, безусловно, такой настрой поддерживаем", — подчеркнул Путин.
АЭС "Аккую" — первая станция такого типа в Турции. Она состоит из четырех энергоблоков, оснащенных российскими реакторами ВВЭР-1200. Первый из них планируют запустить в 2024 году, последний — до 2028-го.
Как ожидается, после полного ввода в эксплуатацию станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до десяти процентов потребностей Турции в электроэнергии.
"С доставкой ядерного топлива на нашу электростанцию по воздуху и морю, "Аккую" приобрела статус ядерного объекта. <...> Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира", — сказал Эрдоган.
Во время церемонии Путин также отметил, что Россия готова помочь Турции
материалами для восстановления после землетрясения, а также "сделает все возможное, чтобы удовлетворить потребности" Анкары в природном газе.