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Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией на "Аккую"
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией на "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией на "Аккую"
Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:14
2023-04-27T12:14
2023-04-27T12:14
политика
цены на нефть
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую" проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана, после которого будет совместная с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую". Это мероприятие пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
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политика, цены на нефть, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"
Политика, Цены на нефть, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией на "Аккую"
Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор перед церемонией завоза топлива на "Аккую"