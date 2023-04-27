https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868081368.html

Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией на "Аккую"

Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией на "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023

Путин и Эрдоган проведут телефонный разговор перед церемонией на "Аккую"

Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:14

2023-04-27T12:14

2023-04-27T12:14

политика

цены на нефть

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

аэс "аккую"

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед торжественной церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую" проведут телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана, после которого будет совместная с президентом Турции Эрдоганом участие в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС "Аккую". Это мероприятие пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230422/ssha-1867078090.html

турция

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политика, цены на нефть, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"