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Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.04.2023
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16:17 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/aes-1868183361.html
Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев
Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.04.2023
Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев
Проект АЭС "Аккую" реализуется "Росатомом" с турецкими партнерами по графику, несмотря на санкции в отношении РФ, заявил в четверг гендиректор "Росатома"... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:17
2023-04-27T16:17
турция
россия
алексей лихачев
мерсин (провинция)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
аккую нуклеар
санкции в отношении россии
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Проект АЭС "Аккую" реализуется "Росатомом" с турецкими партнерами по графику, несмотря на санкции в отношении РФ, заявил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Санкционное давление, которое оказывается на РФ, на предприятия "Росатома", это и ужасающее землетрясение в Турции, унесшее десятки тысяч жизней, тем не менее, несмотря на все эти испытания, вместе с нашими турецкими друзьями, партнерами, мы двигаемся вперед, по графику. Более того, некоторые этапы этого графика сокращаем", - заявил Лихачев журналистам перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС. Он отметил, что вышеперечисленные факторы сказались на реализации проекта, но благодаря поддержке правительств и "личной заботе" президентов удается двигаться вперед. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом". Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин будет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместят в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".
https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867763867.html
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турция, россия, алексей лихачев, мерсин (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", аккую нуклеар, санкции в отношении россии
Турция, Россия, Алексей Лихачев, Мерсин (провинция), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Санкции в отношении России
Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, несмотря на санкции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар
1-й энергоблок строящейся атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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1-й энергоблок строящейся атомной электростанции "Аккую" в турецком городе Гюльнар. Архивное фото
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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Проект АЭС "Аккую" реализуется "Росатомом" с турецкими партнерами по графику, несмотря на санкции в отношении РФ, заявил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Санкционное давление, которое оказывается на РФ, на предприятия "Росатома", это и ужасающее землетрясение в Турции, унесшее десятки тысяч жизней, тем не менее, несмотря на все эти испытания, вместе с нашими турецкими друзьями, партнерами, мы двигаемся вперед, по графику. Более того, некоторые этапы этого графика сокращаем", - заявил Лихачев журналистам перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС.
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Он отметил, что вышеперечисленные факторы сказались на реализации проекта, но благодаря поддержке правительств и "личной заботе" президентов удается двигаться вперед.
«
"Роль наших лидеров - не только принимать у нас отчеты и доклады… но и в практически ручном, ежедневном режиме наши руководители принимали решения, которые обеспечивали развитие проекта", - подчеркнул Лихачев.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом".
Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин будет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместят в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".
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ТурцияРоссияАлексей ЛихачевМерсин (провинция)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"Аккую НуклеарСанкции в отношении России
 
 
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