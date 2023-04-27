https://ria.ru/20230427/aes-1868183361.html

Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев

Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев - РИА Новости, 27.04.2023

Проект АЭС "Аккую" реализуется по графику, заявил Лихачев

Проект АЭС "Аккую" реализуется "Росатомом" с турецкими партнерами по графику, несмотря на санкции в отношении РФ, заявил в четверг гендиректор "Росатома"... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:17

2023-04-27T16:17

2023-04-27T16:17

турция

россия

алексей лихачев

мерсин (провинция)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

аккую нуклеар

санкции в отношении россии

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АЭС "АККУЮ" (Турция), 27 апр - РИА Новости. Проект АЭС "Аккую" реализуется "Росатомом" с турецкими партнерами по графику, несмотря на санкции в отношении РФ, заявил в четверг гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "Санкционное давление, которое оказывается на РФ, на предприятия "Росатома", это и ужасающее землетрясение в Турции, унесшее десятки тысяч жизней, тем не менее, несмотря на все эти испытания, вместе с нашими турецкими друзьями, партнерами, мы двигаемся вперед, по графику. Более того, некоторые этапы этого графика сокращаем", - заявил Лихачев журналистам перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС. Он отметил, что вышеперечисленные факторы сказались на реализации проекта, но благодаря поддержке правительств и "личной заботе" президентов удается двигаться вперед. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом". Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин будет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместят в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".

https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867763867.html

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

турция

россия

мерсин (провинция)

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турция, россия, алексей лихачев, мерсин (провинция), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", аккую нуклеар, санкции в отношении россии