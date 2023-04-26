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Умер народный артист России Владимир Борисов
Умер народный артист России Владимир Борисов - РИА Новости, 26.04.2023
Умер народный артист России Владимир Борисов
Умер актер Владимир Борисов, сообщает Самарский академический театр драмы имени Максима Горького. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:44
2023-04-26T17:44
2023-04-26T18:08
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Умер актер Владимир Борисов, сообщает Самарский академический театр драмы имени Максима Горького. Артист — коренной москвич. Окончил Щепкинское училище и в 1974 году поступил в труппу Самарского драмтеатра, где впоследствии сыграл десятки ролей. Также он снимался в кино. Его можно увидеть в проектах "Емельян Пугачев", "Хлеб, золото, наган", "На исходе лета", "На таежных ветрах", "За явным преимуществом", "Главный", "Вечный зов".Ранее сообщалось о смерти основателя "Кремлевского балета" Андрея Петрова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, театр
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Театр
Умер народный артист России Владимир Борисов
Народный артист России Владимир Борисов умер на 76-м году жизни
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Умер актер Владимир Борисов, сообщает
Самарский академический театр драмы имени Максима Горького.
«
"Сегодня, 26 апреля, внезапно ушел из жизни народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Владимирович Борисов", — говорится в некрологе.
Артист — коренной москвич. Окончил Щепкинское училище и в 1974 году поступил в труппу Самарского драмтеатра, где впоследствии сыграл десятки ролей.
«
"Владимир Владимирович принадлежал к той категории артистов, на которых зритель специально шел в театр. Актер пользовался огромным уважением и любовью у коллег", — рассказывается в публикации.
Также он снимался в кино. Его можно увидеть в проектах "Емельян Пугачев", "Хлеб, золото, наган", "На исходе лета", "На таежных ветрах", "За явным преимуществом", "Главный", "Вечный зов".
Ранее сообщалось
о смерти основателя "Кремлевского балета" Андрея Петрова.