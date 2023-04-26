https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867925294.html

Умер народный артист России Владимир Борисов

Умер народный артист России Владимир Борисов - РИА Новости, 26.04.2023

Умер народный артист России Владимир Борисов

Умер актер Владимир Борисов, сообщает Самарский академический театр драмы имени Максима Горького. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:44

2023-04-26T17:44

2023-04-26T18:08

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Умер актер Владимир Борисов, сообщает Самарский академический театр драмы имени Максима Горького. Артист — коренной москвич. Окончил Щепкинское училище и в 1974 году поступил в труппу Самарского драмтеатра, где впоследствии сыграл десятки ролей. Также он снимался в кино. Его можно увидеть в проектах "Емельян Пугачев", "Хлеб, золото, наган", "На исходе лета", "На таежных ветрах", "За явным преимуществом", "Главный", "Вечный зов".Ранее сообщалось о смерти основателя "Кремлевского балета" Андрея Петрова.

https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866665963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, театр