Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров
Основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров умер в возрасте 77 лет
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель, главный балетмейстер театра "Кремлевский балет", народный артист России Андрей Петров
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 77 лет умер Андрей Петров, народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Об этом сообщается в Telegram-канале Кремлевского дворца.
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"Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства", — говорится в некрологе.
Причина смерти в публикации не уточняется.
Андрей Петров — сын актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. "Кремлевский балет" он основал в 1990 году.
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