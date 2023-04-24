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Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров - РИА Новости, 24.04.2023
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Культура
 
12:05 24.04.2023 (обновлено: 15:14 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/znamenitosti-1867297154.html
Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров
Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров - РИА Новости, 24.04.2023
Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров
В 77 лет умер Андрей Петров, народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Об этом сообщается в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:05
2023-04-24T15:14
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 77 лет умер Андрей Петров, народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Об этом сообщается в Telegram-канале Кремлевского дворца. Причина смерти в публикации не уточняется. Андрей Петров — сын актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. "Кремлевский балет" он основал в 1990 году. Ранее сообщалось о смерти израильского музыканта и писателя Йонатана Гефена.
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новости культуры, знаменитости, кремлевский балет
Новости культуры, Знаменитости, Кремлевский балет, Культура
Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров

Основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров умер в возрасте 77 лет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель, главный балетмейстер театра "Кремлевский балет", народный артист России Андрей Петров
Художественный руководитель, главный балетмейстер театра Кремлевский балет, народный артист России Андрей Петров - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 77 лет умер Андрей Петров, народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Об этом сообщается в Telegram-канале Кремлевского дворца.
«
"Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства", — говорится в некрологе.
Причина смерти в публикации не уточняется.
Андрей Петров — сын актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. "Кремлевский балет" он основал в 1990 году.
Ранее сообщалось о смерти израильского музыканта и писателя Йонатана Гефена.
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