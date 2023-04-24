https://ria.ru/20230424/znamenitosti-1867297154.html

Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров

Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров - РИА Новости, 24.04.2023

Умер основатель "Кремлевского балета" Андрей Петров

В 77 лет умер Андрей Петров, народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Об этом сообщается в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:05

2023-04-24T12:05

2023-04-24T15:14

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В 77 лет умер Андрей Петров, народный артист России, хореограф, основатель, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет". Об этом сообщается в Telegram-канале Кремлевского дворца. Причина смерти в публикации не уточняется. Андрей Петров — сын актрисы Московского театра "Ромэн" Ольги Петровой и танцовщика Большого театра Бориса Холфина. Окончил Московское хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра. "Кремлевский балет" он основал в 1990 году. Ранее сообщалось о смерти израильского музыканта и писателя Йонатана Гефена.

https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865409097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кремлевский балет