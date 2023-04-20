https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866665963.html
Умер Йонатан Гефен
Умер Йонатан Гефен - РИА Новости, 20.04.2023
Умер Йонатан Гефен
Израильский музыкант и писатель Йонатан Гефен умер в 76 лет, сообщает The Times of Israel. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:50
2023-04-20T17:50
2023-04-20T17:50
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Израильский музыкант и писатель Йонатан Гефен умер в 76 лет, сообщает The Times of Israel.Одно из его самых известных произведений — сборник стихов "Шестнадцатая овца". Это книга для детей, но она пользовалась популярностью и у взрослых. Гефен родился в 1947 году в мошаве Нахалал в Изреельской долине. Он принадлежит тому же поколению, что и его земляк Меир Шалев, умерший на прошлой неделе. Дядя Гефена —Моше Даян – занимал пост министра обороны Израиля (1967—1974). Сын писателя — рок-музыкант Авив Гефен. Последний выпустил несколько альбомов, ставших в Израиле золотыми и платиновыми.Ранее сообщалось о смерти звезды индийского кино Аллу Рамеша.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Культура, Новости культуры, Знаменитости, Книги, Музыка