https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866665963.html

Умер Йонатан Гефен

Умер Йонатан Гефен - РИА Новости, 20.04.2023

Умер Йонатан Гефен

Израильский музыкант и писатель Йонатан Гефен умер в 76 лет, сообщает The Times of Israel. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:50

2023-04-20T17:50

2023-04-20T17:50

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Израильский музыкант и писатель Йонатан Гефен умер в 76 лет, сообщает The Times of Israel.Одно из его самых известных произведений — сборник стихов "Шестнадцатая овца". Это книга для детей, но она пользовалась популярностью и у взрослых. Гефен родился в 1947 году в мошаве Нахалал в Изреельской долине. Он принадлежит тому же поколению, что и его земляк Меир Шалев, умерший на прошлой неделе. Дядя Гефена —Моше Даян – занимал пост министра обороны Израиля (1967—1974). Сын писателя — рок-музыкант Авив Гефен. Последний выпустил несколько альбомов, ставших в Израиле золотыми и платиновыми.Ранее сообщалось о смерти звезды индийского кино Аллу Рамеша.

https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865776321.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, книги, музыка