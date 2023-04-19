https://ria.ru/20230419/znamenitosti-1866288381.html

Умер звезда индийского кино Аллу Рамеш

Умер звезда индийского кино Аллу Рамеш - РИА Новости, 19.04.2023

Умер звезда индийского кино Аллу Рамеш

В 52 года от остановки сердца умер актер Аллу Рамеш, пишет Times of India. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:01

2023-04-19T13:01

2023-04-19T13:01

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В 52 года от остановки сердца умер актер Аллу Рамеш, пишет Times of India. Родной город артиста — Вишакхапатнам, расположенный на юго-восточном побережье Индии. Свою карьеру он начинал в театре. Дебютировал в кино в проекте Chirujallu, снятом на телугу, одном из официальных языков Индии. Всего в его фильмографии порядка 50 лент. Среди них Tholubommalata, Veedhi, Blade Babji, Kerintha и другие. Часто ему доставались небольшие роли, но зрители его любили. Фанатам нравился его прибрежный акцент, юмор, исключительные актерские навыки. У Аллу Рамеша остались жена и двое сыновей. Ранее сообщалось о смерти джазового пианиста Ахмада Джамала.

https://ria.ru/20230414/znamenitosti-1865409097.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости