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Умер звезда индийского кино Аллу Рамеш
Умер звезда индийского кино Аллу Рамеш - РИА Новости, 19.04.2023
Умер звезда индийского кино Аллу Рамеш
В 52 года от остановки сердца умер актер Аллу Рамеш, пишет Times of India. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:01
2023-04-19T13:01
2023-04-19T13:01
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В 52 года от остановки сердца умер актер Аллу Рамеш, пишет Times of India. Родной город артиста — Вишакхапатнам, расположенный на юго-восточном побережье Индии. Свою карьеру он начинал в театре. Дебютировал в кино в проекте Chirujallu, снятом на телугу, одном из официальных языков Индии. Всего в его фильмографии порядка 50 лент. Среди них Tholubommalata, Veedhi, Blade Babji, Kerintha и другие. Часто ему доставались небольшие роли, но зрители его любили. Фанатам нравился его прибрежный акцент, юмор, исключительные актерские навыки. У Аллу Рамеша остались жена и двое сыновей. Ранее сообщалось о смерти джазового пианиста Ахмада Джамала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер звезда индийского кино Аллу Рамеш
В 52 года умер звезда индийского кино Аллу Рамеш
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
В 52 года от остановки сердца умер актер Аллу Рамеш, пишет
Times of India.
Родной город артиста — Вишакхапатнам, расположенный на юго-восточном побережье Индии. Свою карьеру он начинал в театре. Дебютировал в кино в проекте Chirujallu, снятом на телугу, одном из официальных языков Индии.
Всего в его фильмографии порядка 50 лент. Среди них Tholubommalata, Veedhi, Blade Babji, Kerintha и другие. Часто ему доставались небольшие роли, но зрители его любили. Фанатам нравился его прибрежный акцент, юмор, исключительные актерские навыки.
«
"С первого дня вы поддерживали меня. И ваш голос все еще звучит в моей голове. Не в силах поверить в то, что вас больше нет", — делится переживаниями режиссер Рави Ананд.
У Аллу Рамеша остались жена и двое сыновей.
Ранее сообщалось
о смерти джазового пианиста Ахмада Джамала.
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