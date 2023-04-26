Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский
Зеленский после беседы с главой Китая заявил о неприемлемости территориальных компромиссов
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Telegram, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов.
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"Не может быть мира за счет территориальных компромиссов", — подчеркнул политик.
По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.
Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским лидером. Зеленский заявил, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в стране.
Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.