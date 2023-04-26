https://ria.ru/20230426/zelenskiy-1867958327.html

Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский

Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2023

Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Telegram, что мир не будет достигнут за счет... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:21

2023-04-26T18:21

2023-04-26T19:13

киев

украина

владимир зеленский

си цзиньпин

китай

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Telegram, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов.По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским лидером. Зеленский заявил, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в стране.Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.

https://ria.ru/20230426/plan-1867949759.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, китай, в мире