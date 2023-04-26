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Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 26.04.2023 (обновлено: 19:13 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/zelenskiy-1867958327.html
Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский
Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский - РИА Новости, 26.04.2023
Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Telegram, что мир не будет достигнут за счет... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:21
2023-04-26T19:13
киев
украина
владимир зеленский
си цзиньпин
китай
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Telegram, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов.По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским лидером. Зеленский заявил, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в стране.Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
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киев, украина, владимир зеленский, си цзиньпин, китай, в мире
Киев, Украина, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Китай, Специальная военная операция на Украине, В мире
Киев не пойдет на "территориальные компромиссы", заявил Зеленский

Зеленский после беседы с главой Китая заявил о неприемлемости территориальных компромиссов

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином написал в Telegram, что мир не будет достигнут за счет территориальных компромиссов.
«

"Не может быть мира за счет территориальных компромиссов", — подчеркнул политик.

По его словам, территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах границ 1991 года.
Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским лидером. Зеленский заявил, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в стране.
Зеленский в декабре 2022 года заявлял, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все, что было разрушено Киевом и привело к кризису.
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