https://ria.ru/20230426/vybory-1867805400.html
Генпрокурор поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах
Генпрокурор поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах - РИА Новости, 26.04.2023
Генпрокурор поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал конкретные поручения прокурорам обеспечить законность, прозрачность и безопасность на выборах, которые в этом году... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:04
2023-04-26T11:04
2023-04-26T11:04
политика
россия
элла памфилова
игорь краснов
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал конкретные поручения прокурорам обеспечить законность, прозрачность и безопасность на выборах, которые в этом году впервые пройдут в четырех новых регионах России. "В текущем году предстоят масштабные выборы, в которых впервые примут участие жители наших новых регионов. В связи с этим прокурорам даны конкретные поручения, чтобы голосование было законным, прозрачным и безопасным", - сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации. По его словам, в 2022 году опыт надзорного сопровождения избирательных кампаний позволил обеспечить надлежащий уровень законности в ходе единого дня голосования, а попытки деструктивных сил повлиять на его результаты были пресечены. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что на Западе целенаправленно ведется подготовительная работа по дискредитации выборов в России, им важно подорвать общество изнутри. В этом году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230425/artyukhov-1867605297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, элла памфилова, игорь краснов, совет федерации рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ
Генпрокурор поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах
Генпрокурор Краснов поручил обеспечить безопасность выборов в новых регионах в 2023 году