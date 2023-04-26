https://ria.ru/20230426/vinograd-1864913858.html

Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен

Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен - РИА Новости, 26.04.2023

Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен

Выясняем главное – из какого винограда делают красное вино, а из какого - белое и розовое. Что такое технические сорта, чем различаются кожицы у Мерло и Каберне Совиньона, как определяют фенольную зрелость и где у винограда гребень. Как долго живут молодые вина, что такое "винная педофилия" и "бобровое вино", и как делают петнаты.

2023-04-26T14:00

2023-04-26T14:00

2023-04-26T14:00

сомелье-фрилансер

подкаст

виноделие

вино

роскачество

артур саркисян

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Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен Выясняем главное – из какого винограда делают красное вино, а из какого - белое и розовое. Что такое технические сорта, чем различаются кожицы у Мерло и Каберне Совиньона, как определяют фенольную зрелость и где у винограда гребень. Как долго живут молодые вина, что такое "винная педофилия" и "бобровое вино", и как делают петнаты. audio/mpeg

Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен Выясняем главное – из какого винограда делают красное вино, а из какого - белое и розовое. Что такое технические сорта, чем различаются кожицы у Мерло и Каберне Совиньона, как определяют фенольную зрелость и где у винограда гребень. Как долго живут молодые вина, что такое "винная педофилия" и "бобровое вино", и как делают петнаты. audio/mpeg

Зачем виноград охлаждают после сборки и кидают на вибрирующий стол, и почему российское вино производят только из российского винограда. Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, виноделие, вино, роскачество, артур саркисян, аудио