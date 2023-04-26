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Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен - РИА Новости, 26.04.2023
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14:00 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/vinograd-1864913858.html
Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен
Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен - РИА Новости, 26.04.2023
Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен
Выясняем главное – из какого винограда делают красное вино, а из какого - белое и розовое. Что такое технические сорта, чем различаются кожицы у Мерло и Каберне Совиньона, как определяют фенольную зрелость и где у винограда гребень. Как долго живут молодые вина, что такое "винная педофилия" и "бобровое вино", и как делают петнаты.
2023-04-26T14:00
2023-04-26T14:00
сомелье-фрилансер
подкаст
виноделие
вино
роскачество
артур саркисян
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Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен
Выясняем главное – из какого винограда делают красное вино, а из какого - белое и розовое. Что такое технические сорта, чем различаются кожицы у Мерло и Каберне Совиньона, как определяют фенольную зрелость и где у винограда гребень. Как долго живут молодые вина, что такое "винная педофилия" и "бобровое вино", и как делают петнаты.
audio/mpeg
Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен
Выясняем главное – из какого винограда делают красное вино, а из какого - белое и розовое. Что такое технические сорта, чем различаются кожицы у Мерло и Каберне Совиньона, как определяют фенольную зрелость и где у винограда гребень. Как долго живут молодые вина, что такое "винная педофилия" и "бобровое вино", и как делают петнаты.
audio/mpeg
Зачем виноград охлаждают после сборки и кидают на вибрирующий стол, и почему российское вино производят только из российского винограда. Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.________Монтаж: Олег ГрабовскийСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, виноделие, вино, роскачество, артур саркисян, аудио
Сомелье-фрилансер, Подкаст, Виноделие, Вино, Роскачество, Артур Саркисян
Сомелье-фрилансер

Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен

Сомелье-фрилансер
Виноград. Как создают скелет вина и зачем он нужен
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Выясняем главное – из какого винограда делают красное вино, а из какого - белое и розовое. Что такое технические сорта, чем различаются кожицы у Мерло и Каберне Совиньона, как определяют фенольную зрелость и где у винограда гребень. Как долго живут молодые вина, что такое "винная педофилия" и "бобровое вино", и как делают петнаты.
Зачем виноград охлаждают после сборки и кидают на вибрирующий стол, и почему российское вино производят только из российского винограда. Эксперт эпизода - глава Союза сомелье и экспертов России, заслуженный сомелье РФ, руководитель экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян.

Подкаст создан совместно с Роскачеством. Роскачество вместе с Минпромторгом и Минсельхозом России при поддержке АО "Россельхозбанк" реализует ежегодный проект "Винный гид России".
Подкаст "Сомелье-фрилансер" выходит по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене.
________
Монтаж: Олег Грабовский
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Сомелье-фрилансерПодкастВиноделиеВиноРоскачествоАртур Саркисян
 
 
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