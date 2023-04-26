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Вильфанд сообщил, что его друзья не обижаются на ошибки в прогнозах - РИА Новости, 26.04.2023
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03:53 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/vilfand-1867759317.html
Вильфанд сообщил, что его друзья не обижаются на ошибки в прогнозах
Вильфанд сообщил, что его друзья не обижаются на ошибки в прогнозах - РИА Новости, 26.04.2023
Вильфанд сообщил, что его друзья не обижаются на ошибки в прогнозах
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что его друзья не обижаются на неточные прогнозы погоды, поскольку понимают,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:53
2023-04-26T03:53
россия
санкт-петербург
роман вильфанд
николай i
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что его друзья не обижаются на неточные прогнозы погоды, поскольку понимают, что чем они долгосрочнее, тем больше вероятность ошибок, однако "провалов" в краткосрочных прогнозах в последние годы почти не было. По его словам, за последние полвека успешность прогнозов погоды выросла "невероятно". "Успешность прогноза сегодня на четверо с половиной суток, то есть, на 108 часов, такое же, как 50 лет тому назад на 24 часа", - подчеркнул синоптик. Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что по итогам 2022 года прогнозы погоды Росгидромета на сутки были верны в 96,7% случаев. 26 апреля отмечается день создания Гидрометеорологической службы России. В этот день в 1834 году в Санкт-Петербурге при Горном институте указом императора Николая I была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Это событие положило начало созданию регулярной сети геофизических наблюдений в нашей стране.
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россия, санкт-петербург, роман вильфанд, николай i, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр, общество
Россия, Санкт-Петербург, Роман Вильфанд, Николай I, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Гидрометцентр, Общество
Вильфанд сообщил, что его друзья не обижаются на ошибки в прогнозах

Вильфанд сообщил, что его друзья не обижаются на ошибки в долгосрочных прогнозах погоды

© РИА НовостиРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости
Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что его друзья не обижаются на неточные прогнозы погоды, поскольку понимают, что чем они долгосрочнее, тем больше вероятность ошибок, однако "провалов" в краткосрочных прогнозах в последние годы почти не было.
«
"Поскольку я уже человек немолодой, то все мои друзья за долгие годы общения, объяснений, все хорошо знают, как нужно относиться к прогнозу. За последние годы резких провалов очень мало, их почти не бывает. При прогнозе на более длительный период - на пять или семь суток, конечно, ошибки бывают чаще, но все понимают, что чем больше заблаговременность, тем больше вероятность ошибок", - рассказал Вильфанд.
По его словам, за последние полвека успешность прогнозов погоды выросла "невероятно".
"Успешность прогноза сегодня на четверо с половиной суток, то есть, на 108 часов, такое же, как 50 лет тому назад на 24 часа", - подчеркнул синоптик.
Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что по итогам 2022 года прогнозы погоды Росгидромета на сутки были верны в 96,7% случаев.
26 апреля отмечается день создания Гидрометеорологической службы России. В этот день в 1834 году в Санкт-Петербурге при Горном институте указом императора Николая I была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Это событие положило начало созданию регулярной сети геофизических наблюдений в нашей стране.
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РоссияСанкт-ПетербургРоман ВильфандНиколай IАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)ГидрометцентрОбщество
 
 
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