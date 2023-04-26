https://ria.ru/20230426/veyp-1867867197.html

Совфед одобрил закон о запрете продажи вейпов детям

Совфед одобрил закон о запрете продажи вейпов детям - РИА Новости, 26.04.2023

Совфед одобрил закон о запрете продажи вейпов детям

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и недопустимости оборота ароматизированной никотинсодержащей жидкости. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:25

2023-04-26T14:25

2023-04-26T14:25

общество

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и недопустимости оборота ароматизированной никотинсодержащей жидкости. Устанавливается запрет на продажу подобной продукции несовершеннолетним и её потребление детьми, вовлечения детей в процесс потребления продукции путем покупки для них либо передачи им такой продукции. Законом также запрещается оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также устанавливается минимальная цена на никотинсодержащую продукцию. Также устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов. Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

https://ria.ru/20230418/veyp-1866132468.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, совет федерации рф, россия