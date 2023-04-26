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Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
18:08 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/urgant-1867834834.html
Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре
Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре - РИА Новости, 26.04.2023
Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре
Ведущий и актер Иван Ургант воссоздал свою пограмму "Вечерний Ургант" на частном мероприятии на Кипре. Кадры с ним появились в соцсетях зрителей. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:08
2023-04-26T18:08
шоубиз
кипр
иван ургант
дмитрий маликов
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ведущий и актер Иван Ургант воссоздал свою пограмму "Вечерний Ургант" на частном мероприятии на Кипре. Кадры с ним появились в соцсетях зрителей. На видео артист разговаривает с футболистом Александром Кокориным, который играет роль приглашенного гостя "Вечернего Урганта". Они обсуждают жизнь на Кипре. На мероприятии также заметили музыканта и композитора Дмитрия Маликова, который выступил на сцене.Последний выпуск "Вечернего Урганта" вышел в феврале прошлого года. На Первом канале не прокомментировали, почему популярная программа пропала из эфира.В середине апреля команда "Вечернего Урганта" отметила 11-летие проекта, на которую пришел и Ургант. Это спровоцировало слухи о том, что шоу вернется на экраны. Но официальных заявлений пока не было.
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кипр, иван ургант, дмитрий маликов, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Кипр, Иван Ургант, Дмитрий Маликов, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре

Шоу "Вечерний Ургант" показали на частном мероприятии на Кипре

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ведущий и актер Иван Ургант воссоздал свою пограмму "Вечерний Ургант" на частном мероприятии на Кипре. Кадры с ним появились в соцсетях зрителей.
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
2 из 2
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
1 из 2
Скриншот публикации Ирины Шадриной в социальной сети
2 из 2
На видео артист разговаривает с футболистом Александром Кокориным, который играет роль приглашенного гостя "Вечернего Урганта". Они обсуждают жизнь на Кипре.
На мероприятии также заметили музыканта и композитора Дмитрия Маликова, который выступил на сцене.
Последний выпуск "Вечернего Урганта" вышел в феврале прошлого года. На Первом канале не прокомментировали, почему популярная программа пропала из эфира.
В середине апреля команда "Вечернего Урганта" отметила 11-летие проекта, на которую пришел и Ургант. Это спровоцировало слухи о том, что шоу вернется на экраны. Но официальных заявлений пока не было.
Телеведущий Иван Ургант на выставке Александр Лабас. Неизвестные портреты в театре Мастерская П. Н. Фоменко в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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ШоубизКипрИван УргантДмитрий МаликовЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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