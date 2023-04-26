Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ведущий и актер Иван Ургант воссоздал свою пограмму "Вечерний Ургант" на частном мероприятии на Кипре. Кадры с ним появились в соцсетях зрителей. На видео артист разговаривает с футболистом Александром Кокориным, который играет роль приглашенного гостя "Вечернего Урганта". Они обсуждают жизнь на Кипре. На мероприятии также заметили музыканта и композитора Дмитрия Маликова, который выступил на сцене.Последний выпуск "Вечернего Урганта" вышел в феврале прошлого года. На Первом канале не прокомментировали, почему популярная программа пропала из эфира.В середине апреля команда "Вечернего Урганта" отметила 11-летие проекта, на которую пришел и Ургант. Это спровоцировало слухи о том, что шоу вернется на экраны. Но официальных заявлений пока не было.
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