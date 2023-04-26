https://ria.ru/20230426/urgant-1867834834.html

Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре

Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре - РИА Новости, 26.04.2023

Шоу "Вечерний Ургант" показали на Кипре

Ведущий и актер Иван Ургант воссоздал свою пограмму "Вечерний Ургант" на частном мероприятии на Кипре. Кадры с ним появились в соцсетях зрителей. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:08

2023-04-26T18:08

2023-04-26T18:08

шоубиз

кипр

иван ургант

дмитрий маликов

знаменитости

новости шоу-бизнеса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112934/64/1129346424_0:0:2759:1552_1920x0_80_0_0_f4c21e9eab55658303de9da9a48f2823.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ведущий и актер Иван Ургант воссоздал свою пограмму "Вечерний Ургант" на частном мероприятии на Кипре. Кадры с ним появились в соцсетях зрителей. На видео артист разговаривает с футболистом Александром Кокориным, который играет роль приглашенного гостя "Вечернего Урганта". Они обсуждают жизнь на Кипре. На мероприятии также заметили музыканта и композитора Дмитрия Маликова, который выступил на сцене.Последний выпуск "Вечернего Урганта" вышел в феврале прошлого года. На Первом канале не прокомментировали, почему популярная программа пропала из эфира.В середине апреля команда "Вечернего Урганта" отметила 11-летие проекта, на которую пришел и Ургант. Это спровоцировало слухи о том, что шоу вернется на экраны. Но официальных заявлений пока не было.

https://ria.ru/20230421/urgant-1866836097.html

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кипр, иван ургант, дмитрий маликов, знаменитости, новости шоу-бизнеса