https://ria.ru/20230426/ukrasheniya-1867764877.html

Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов

Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов - РИА Новости, 26.04.2023

Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов

Индекс "бриллиантовых" городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем, возглавили Москва, Мурманск и Кострома, следует... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:35

2023-04-26T06:35

2023-04-26T06:35

москва

саратов

уфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/99/1551619991_0:155:3080:1888_1920x0_80_0_0_b3289f252da009539783eb36a320ab4a.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Индекс "бриллиантовых" городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем, возглавили Москва, Мурманск и Кострома, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что компания проанализировала продажи украшений с бриллиантами в разных регионах России за период с января 2022 года по март 2023 года и составила "бриллиантовый" индекс городов, который показывает число изделий с бриллиантами, купленных за данный период, на 1000 жителей города. "Лидером по покупкам бриллиантовых украшений стали москвичи. Индекс бриллиантов составил 9,6, именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей. Пик покупок в Москве пришелся на декабрь... По среднему чеку на изделия с бриллиантами Москва заняла третье место среди других регионов - средняя цена составила 18 000 рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что более половины жителей столицы любят украшения с бриллиантами из белого золота, а самым популярным стало кольцо из желтого золота, белого золота и серебра. На втором месте оказался Мурманск с показателем 7,4. В этом городе пик покупок также пришелся на декабрь, а средний чек на кольца составляет 14 859 рублей. Замыкает тройку лидеров Кострома, где на каждую 1000 жителей города было куплено по 7 бриллиантовых украшений. Уточняется, что костромчане в 2022 и 2023 году в среднем потратили на украшения с бриллиантами 13 035 рублей. Также в топ-5 городов по данному индексу попали Екатеринбург и Санкт-Петербург с показателями 6,7 и 6,5 соответственно. В Екатеринбурге пик продаж бриллиантовых украшений пришелся на март, а средний чек составляет 16 366 рублей. В Санкт-Петербурге больше всего колец купили в декабре. В среднем петербуржцы тратят на бриллианты 17 698 рублей. "Последние строчки рейтинга по индексу бриллиантов заняли Саратов, Уфа и Краснодар. В Саратове на каждую 1000 человек приходится всего 2,6 изделий с бриллиантами. В Уфе и Краснодаре этот показатель составил 2,5 и 2,1 соответственно. Средний чек на золотые кольца в Саратове составил 14 420 рублей, в Уфе - 11 356 рублей, в Краснодаре - 13 885 рублей", - заключили в компании.

https://ria.ru/20230307/tamozhnya-1856431670.html

https://ria.ru/20230208/tailand-1850579549.html

москва

саратов

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, саратов, уфа