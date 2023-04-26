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Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов - РИА Новости, 26.04.2023
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06:35 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ukrasheniya-1867764877.html
Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов
Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов - РИА Новости, 26.04.2023
Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов
Индекс "бриллиантовых" городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем, возглавили Москва, Мурманск и Кострома, следует... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T06:35
2023-04-26T06:35
москва
саратов
уфа
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Индекс "бриллиантовых" городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем, возглавили Москва, Мурманск и Кострома, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что компания проанализировала продажи украшений с бриллиантами в разных регионах России за период с января 2022 года по март 2023 года и составила "бриллиантовый" индекс городов, который показывает число изделий с бриллиантами, купленных за данный период, на 1000 жителей города. "Лидером по покупкам бриллиантовых украшений стали москвичи. Индекс бриллиантов составил 9,6, именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей. Пик покупок в Москве пришелся на декабрь... По среднему чеку на изделия с бриллиантами Москва заняла третье место среди других регионов - средняя цена составила 18 000 рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что более половины жителей столицы любят украшения с бриллиантами из белого золота, а самым популярным стало кольцо из желтого золота, белого золота и серебра. На втором месте оказался Мурманск с показателем 7,4. В этом городе пик покупок также пришелся на декабрь, а средний чек на кольца составляет 14 859 рублей. Замыкает тройку лидеров Кострома, где на каждую 1000 жителей города было куплено по 7 бриллиантовых украшений. Уточняется, что костромчане в 2022 и 2023 году в среднем потратили на украшения с бриллиантами 13 035 рублей. Также в топ-5 городов по данному индексу попали Екатеринбург и Санкт-Петербург с показателями 6,7 и 6,5 соответственно. В Екатеринбурге пик продаж бриллиантовых украшений пришелся на март, а средний чек составляет 16 366 рублей. В Санкт-Петербурге больше всего колец купили в декабре. В среднем петербуржцы тратят на бриллианты 17 698 рублей. "Последние строчки рейтинга по индексу бриллиантов заняли Саратов, Уфа и Краснодар. В Саратове на каждую 1000 человек приходится всего 2,6 изделий с бриллиантами. В Уфе и Краснодаре этот показатель составил 2,5 и 2,1 соответственно. Средний чек на золотые кольца в Саратове составил 14 420 рублей, в Уфе - 11 356 рублей, в Краснодаре - 13 885 рублей", - заключили в компании.
https://ria.ru/20230307/tamozhnya-1856431670.html
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москва, саратов, уфа
Москва, Саратов, Уфа
Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов

Sokolov: Москва, Мурманск и Кострома возглавили индекс "бриллиантовых" городов России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГотовая продукция ООО "Бриллианты Алроса" в Москве
Готовая продукция ООО Бриллианты Алроса в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Готовая продукция ООО "Бриллианты Алроса" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Индекс "бриллиантовых" городов России, основанный на количестве купленных украшений с этим драгоценным камнем, возглавили Москва, Мурманск и Кострома, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уточняется, что компания проанализировала продажи украшений с бриллиантами в разных регионах России за период с января 2022 года по март 2023 года и составила "бриллиантовый" индекс городов, который показывает число изделий с бриллиантами, купленных за данный период, на 1000 жителей города.
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"Лидером по покупкам бриллиантовых украшений стали москвичи. Индекс бриллиантов составил 9,6, именно столько изделий было куплено на каждую 1000 москвичей. Пик покупок в Москве пришелся на декабрь... По среднему чеку на изделия с бриллиантами Москва заняла третье место среди других регионов - средняя цена составила 18 000 рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что более половины жителей столицы любят украшения с бриллиантами из белого золота, а самым популярным стало кольцо из желтого золота, белого золота и серебра.
На втором месте оказался Мурманск с показателем 7,4. В этом городе пик покупок также пришелся на декабрь, а средний чек на кольца составляет 14 859 рублей. Замыкает тройку лидеров Кострома, где на каждую 1000 жителей города было куплено по 7 бриллиантовых украшений. Уточняется, что костромчане в 2022 и 2023 году в среднем потратили на украшения с бриллиантами 13 035 рублей.
Также в топ-5 городов по данному индексу попали Екатеринбург и Санкт-Петербург с показателями 6,7 и 6,5 соответственно. В Екатеринбурге пик продаж бриллиантовых украшений пришелся на март, а средний чек составляет 16 366 рублей. В Санкт-Петербурге больше всего колец купили в декабре. В среднем петербуржцы тратят на бриллианты 17 698 рублей.
"Последние строчки рейтинга по индексу бриллиантов заняли Саратов, Уфа и Краснодар. В Саратове на каждую 1000 человек приходится всего 2,6 изделий с бриллиантами. В Уфе и Краснодаре этот показатель составил 2,5 и 2,1 соответственно. Средний чек на золотые кольца в Саратове составил 14 420 рублей, в Уфе - 11 356 рублей, в Краснодаре - 13 885 рублей", - заключили в компании.
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