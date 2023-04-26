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Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:38 26.04.2023 (обновлено: 15:55 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867891225.html
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.04.2023
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине
Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:38
2023-04-26T15:55
специальная военная операция на украине
китай
украина
в мире
ли хуэй
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса."Да", - сказал дипломат в Пекине на специальной пресс-конференции, посвященной телефонному разговору председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, отвечая на просьбу журналиста подтвердить, что специальную делегацию возглавит Ли Хуэй.Ли Хуэй с 2009 по 2019 годы занимал должность чрезвычайного и полномочного посла КНР в России.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867884938.html
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китай, украина, в мире, ли хуэй, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, В мире, Ли Хуэй, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине

Экс-посол в Москве Ли Хуэй возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине

© Фото : предоставлено Посольством КНР в РФБывший посол КНР в РФ Ли Хуэй
Бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : предоставлено Посольством КНР в РФ
Бывший посол КНР в РФ Ли Хуэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
"Да", - сказал дипломат в Пекине на специальной пресс-конференции, посвященной телефонному разговору председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, отвечая на просьбу журналиста подтвердить, что специальную делегацию возглавит Ли Хуэй.
Ли Хуэй с 2009 по 2019 годы занимал должность чрезвычайного и полномочного посла КНР в России.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Вчера, 15:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКитайУкраинаВ миреЛи ХуэйСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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