https://ria.ru/20230426/ukraina-1867891225.html
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.04.2023
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине
Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:38
2023-04-26T15:38
2023-04-26T15:55
специальная военная операция на украине
китай
украина
в мире
ли хуэй
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса."Да", - сказал дипломат в Пекине на специальной пресс-конференции, посвященной телефонному разговору председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, отвечая на просьбу журналиста подтвердить, что специальную делегацию возглавит Ли Хуэй.Ли Хуэй с 2009 по 2019 годы занимал должность чрезвычайного и полномочного посла КНР в России.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867884938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, украина, в мире, ли хуэй, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, В мире, Ли Хуэй, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине
Экс-посол в Москве Ли Хуэй возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине