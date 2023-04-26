https://ria.ru/20230426/ukraina-1867891225.html

Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине

Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.04.2023

Экс-посол в Москве возглавит делегацию Китая по урегулированию на Украине

Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:38

2023-04-26T15:38

2023-04-26T15:55

специальная военная операция на украине

китай

украина

в мире

ли хуэй

ситуация в днр и лнр

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию по урегулированию кризиса на Украине, заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса."Да", - сказал дипломат в Пекине на специальной пресс-конференции, посвященной телефонному разговору председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского, отвечая на просьбу журналиста подтвердить, что специальную делегацию возглавит Ли Хуэй.Ли Хуэй с 2009 по 2019 годы занимал должность чрезвычайного и полномочного посла КНР в России.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867884938.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

китай, украина, в мире, ли хуэй, ситуация в днр и лнр