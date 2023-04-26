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МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 26.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 26.04.2023 (обновлено: 15:26 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867884938.html
МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина
МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 26.04.2023
МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс,, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:20
2023-04-26T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс,, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского."Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. В то же время она отметила, что "проблема заключается не в недостатке хороших планов". "Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив... Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона", - добавила она.
https://ria.ru/20230407/krizis-1863843303.html
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в мире, россия, украина, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, мария захарова, си цзиньпин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Зеленский, Мария Захарова, Си Цзиньпин, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Захарова считает, что Украина не сможет адекватно воспринять призывы к миру от Китая

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс,, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.
"Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
В то же время она отметила, что "проблема заключается не в недостатке хороших планов". "Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив... Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона", - добавила она.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Си Цзиньпин заявил об отсутствии личных интересов по украинскому кризису
7 апреля, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийМария ЗахароваСи ЦзиньпинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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