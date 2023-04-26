https://ria.ru/20230426/ukraina-1867884938.html

МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина - РИА Новости, 26.04.2023

МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс,, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:20

2023-04-26T15:20

2023-04-26T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

мария захарова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Москва отмечает готовность Пекина налаживать переговорный процесс,, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского."Отмечаем готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. В то же время она отметила, что "проблема заключается не в недостатке хороших планов". "Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями. Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив... Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона", - добавила она.

https://ria.ru/20230407/krizis-1863843303.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский, мария захарова, си цзиньпин, ситуация в днр и лнр