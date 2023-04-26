https://ria.ru/20230426/ukraina-1867832650.html

Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине

Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.04.2023

Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине

Китай поддерживает урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, прекращение огня требует прекращения поставки оружия, заявил посол КНР в РФ Чжан... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:39

2023-04-26T12:39

2023-04-26T12:43

специальная военная операция на украине

в мире

китай

россия

украина

чжан ханьхуэй

москва

сергей лавров

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Китай поддерживает урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, прекращение огня требует прекращения поставки оружия, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."По вопросу украинского кризиса у нас есть мирная инициатива. Мы поддерживаем урегулирование этого вопроса мирным путем, путем переговоров, во-первых. Во-вторых, мы, конечно, настаиваем на том, чтобы учитывать неразделимость безопасности в Европе, нельзя закрепить безопасность в ущемление интересов безопасности других стран. Третье, конечно, мы считаем, что, в первую очередь, нужно прекращение огня. Любые конфликты нужно урегулировать мирным путем. Прекращение огня требует прекращения поставки оружия. Потушить пожар нужно с водой, а не с дровами. Нельзя подливать масла в огонь", - сказал посол журналистам в ходе визита в Саратов.Он отметил, что Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми сторонами конфликта. "Мы готовы поддерживать тесные контакты и сотрудничество со всеми сторонами и будем направлять совместные усилия для консультаций, для создания условий для мирных переговоров, чтобы урегулировать этот конфликт", - добавил Ханьхуэй.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867201618.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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