Рейтинг@Mail.ru
Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 26.04.2023 (обновлено: 12:43 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867832650.html
Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 26.04.2023
Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине
Китай поддерживает урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, прекращение огня требует прекращения поставки оружия, заявил посол КНР в РФ Чжан... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:39
2023-04-26T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
китай
россия
украина
чжан ханьхуэй
москва
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833088186_0:98:3072:1825_1920x0_80_0_0_2f4a7f596f559bdfbb01e38d7d9c750a.jpg
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Китай поддерживает урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, прекращение огня требует прекращения поставки оружия, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй."По вопросу украинского кризиса у нас есть мирная инициатива. Мы поддерживаем урегулирование этого вопроса мирным путем, путем переговоров, во-первых. Во-вторых, мы, конечно, настаиваем на том, чтобы учитывать неразделимость безопасности в Европе, нельзя закрепить безопасность в ущемление интересов безопасности других стран. Третье, конечно, мы считаем, что, в первую очередь, нужно прекращение огня. Любые конфликты нужно урегулировать мирным путем. Прекращение огня требует прекращения поставки оружия. Потушить пожар нужно с водой, а не с дровами. Нельзя подливать масла в огонь", - сказал посол журналистам в ходе визита в Саратов.Он отметил, что Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми сторонами конфликта. "Мы готовы поддерживать тесные контакты и сотрудничество со всеми сторонами и будем направлять совместные усилия для консультаций, для создания условий для мирных переговоров, чтобы урегулировать этот конфликт", - добавил Ханьхуэй.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867201618.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
китай
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833088186_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_289f9c70e84c93b754f30c36cbc4f4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, украина, чжан ханьхуэй, москва, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Россия, Украина, Чжан Ханьхуэй, Москва, Сергей Лавров
Посол Китая в России призвал к мирному урегулированию конфликта на Украине

Посол в России Чжан Ханьхуэй: КНР поддерживает решение конфликта на Украине мирным путем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Китай поддерживает урегулирование конфликта на Украине путем переговоров, прекращение огня требует прекращения поставки оружия, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"По вопросу украинского кризиса у нас есть мирная инициатива. Мы поддерживаем урегулирование этого вопроса мирным путем, путем переговоров, во-первых. Во-вторых, мы, конечно, настаиваем на том, чтобы учитывать неразделимость безопасности в Европе, нельзя закрепить безопасность в ущемление интересов безопасности других стран. Третье, конечно, мы считаем, что, в первую очередь, нужно прекращение огня. Любые конфликты нужно урегулировать мирным путем. Прекращение огня требует прекращения поставки оружия. Потушить пожар нужно с водой, а не с дровами. Нельзя подливать масла в огонь", - сказал посол журналистам в ходе визита в Саратов.
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Секретарь СНБО Украины отверг идею переговоров и потребовал больше оружия
23 апреля, 17:33
Он отметил, что Китай готов поддерживать тесные контакты со всеми сторонами конфликта. "Мы готовы поддерживать тесные контакты и сотрудничество со всеми сторонами и будем направлять совместные усилия для консультаций, для создания условий для мирных переговоров, чтобы урегулировать этот конфликт", - добавил Ханьхуэй.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаЧжан ХаньхуэйМоскваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала