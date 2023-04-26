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Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров

Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров - РИА Новости, 26.04.2023

Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:34

2023-04-26T11:34

2023-04-26T11:34

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте. "Сегодня незаконная деятельность киевского режима вновь ставит под угрозу ядерную безопасность нашего континента. Киевский режим разрушает ядерные объекты, не думая о последствиях, они ставят под угрозу безопасное и надежное функционирование атомных электростанций в Украине и значительно повышают риск аварии", - написал Азаров в Facebook*. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС - самой крупной по числу блоков (шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту) и установленной мощности АЭС в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, николай азаров (политик), сергей шойгу, запорожская аэс