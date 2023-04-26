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Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров - РИА Новости, 26.04.2023
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11:34 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867812624.html
Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров
Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров - РИА Новости, 26.04.2023
Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров
Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:34
2023-04-26T11:34
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киев
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сергей шойгу
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте. "Сегодня незаконная деятельность киевского режима вновь ставит под угрозу ядерную безопасность нашего континента. Киевский режим разрушает ядерные объекты, не думая о последствиях, они ставят под угрозу безопасное и надежное функционирование атомных электростанций в Украине и значительно повышают риск аварии", - написал Азаров в Facebook*. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС - самой крупной по числу блоков (шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту) и установленной мощности АЭС в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, россия, киев, украина, николай азаров (политик), сергей шойгу, запорожская аэс
В мире, Россия, Киев, Украина, Николай Азаров (политик), Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Действия Киева ставят под угрозу безопасность континента, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: Киев ставит под угрозу ядерную безопасность континента

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что действия нынешних властей Киева ставят под угрозу ядерную безопасность на континенте.
"Сегодня незаконная деятельность киевского режима вновь ставит под угрозу ядерную безопасность нашего континента. Киевский режим разрушает ядерные объекты, не думая о последствиях, они ставят под угрозу безопасное и надежное функционирование атомных электростанций в Украине и значительно повышают риск аварии", - написал Азаров в Facebook*.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС - самой крупной по числу блоков (шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту) и установленной мощности АЭС в Европе. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Арестович назвал срок создания Украиной ядерного оружия
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В миреРоссияКиевУкраинаНиколай Азаров (политик)Сергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
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