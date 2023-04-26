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Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России - РИА Новости, 26.04.2023
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13:23 26.04.2023 (обновлено: 15:08 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/ukhod-1867844983.html
Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России
Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России - РИА Новости, 26.04.2023
Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea решила покинуть Россию и рассматривает разные варианты ухода с рынка, сообщил РБК со ссылкой на слова главы... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:23
2023-04-26T15:08
экономика
россия
рбк (медиагруппа)
марио мерен
санкт-петербург
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea решила покинуть Россию и рассматривает разные варианты ухода с рынка, сообщил РБК со ссылкой на слова главы предприятия Марио Мерена.Он отметил, что компания закрывает офис в Санкт-Петербурге и уже начала сокращать персонал, а также возвращать сотрудников-экспатов. Кроме того, руководство фирмы ищет способ продажи активов.В феврале Wintershall Dea сообщила, что полностью списала долю в "Северном потоке" после взрывов на газопроводах, ей принадлежали 15,5 процента в капитале компании — собственника инфраструктурных активов — Nord Stream AG. Там отметили, что, будучи миноритарным акционером, она "поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды".Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
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экономика, россия, рбк (медиагруппа), марио мерен, санкт-петербург
Экономика, Россия, РБК (медиагруппа), Марио Мерен, Санкт-Петербург
Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России

Компания Wintershall Dea объявила об окончательном решении уйти из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮжно-Русское газоконденсатное месторождение
Южно-Русское газоконденсатное месторождение - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Южно-Русское газоконденсатное месторождение. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea решила покинуть Россию и рассматривает разные варианты ухода с рынка, сообщил РБК со ссылкой на слова главы предприятия Марио Мерена.
«

"Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное", — заявил бизнесмен на пресс-конференции в Касселе.

Он отметил, что компания закрывает офис в Санкт-Петербурге и уже начала сокращать персонал, а также возвращать сотрудников-экспатов. Кроме того, руководство фирмы ищет способ продажи активов.
В феврале Wintershall Dea сообщила, что полностью списала долю в "Северном потоке" после взрывов на газопроводах, ей принадлежали 15,5 процента в капитале компании — собственника инфраструктурных активов — Nord Stream AG.
Там отметили, что, будучи миноритарным акционером, она "поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды".
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
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