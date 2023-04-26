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Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России

Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России - РИА Новости, 26.04.2023

Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea решила покинуть Россию и рассматривает разные варианты ухода с рынка, сообщил РБК со ссылкой на слова главы... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:23

2023-04-26T13:23

2023-04-26T15:08

экономика

россия

рбк (медиагруппа)

марио мерен

санкт-петербург

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea решила покинуть Россию и рассматривает разные варианты ухода с рынка, сообщил РБК со ссылкой на слова главы предприятия Марио Мерена.Он отметил, что компания закрывает офис в Санкт-Петербурге и уже начала сокращать персонал, а также возвращать сотрудников-экспатов. Кроме того, руководство фирмы ищет способ продажи активов.В феврале Wintershall Dea сообщила, что полностью списала долю в "Северном потоке" после взрывов на газопроводах, ей принадлежали 15,5 процента в капитале компании — собственника инфраструктурных активов — Nord Stream AG. Там отметили, что, будучи миноритарным акционером, она "поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды".Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

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экономика, россия, рбк (медиагруппа), марио мерен, санкт-петербург