Wintershall Dea объявила об окончательном уходе из России
Компания Wintershall Dea объявила об окончательном решении уйти из России
Южно-Русское газоконденсатное месторождение. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea решила покинуть Россию и рассматривает разные варианты ухода с рынка, сообщил РБК со ссылкой на слова главы предприятия Марио Мерена.
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"Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное", — заявил бизнесмен на пресс-конференции в Касселе.
Он отметил, что компания закрывает офис в Санкт-Петербурге и уже начала сокращать персонал, а также возвращать сотрудников-экспатов. Кроме того, руководство фирмы ищет способ продажи активов.
В феврале Wintershall Dea сообщила, что полностью списала долю в "Северном потоке" после взрывов на газопроводах, ей принадлежали 15,5 процента в капитале компании — собственника инфраструктурных активов — Nord Stream AG.
Там отметили, что, будучи миноритарным акционером, она "поддерживает осторожные действия Nord Stream AG по стабилизации трубопроводной системы, чтобы снизить риски для судоходства и окружающей среды".
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — российских экспортных трубопроводах, проложенных по дну Балтийского моря, — произошли 26 сентября. Тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.