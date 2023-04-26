https://ria.ru/20230426/uilan-1867773748.html

Захарова задала США неудобный вопрос об Уилане

Захарова задала США неудобный вопрос об Уилане - РИА Новости, 26.04.2023

Захарова задала США неудобный вопрос об Уилане

США сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, непонятно тогда, зачем они приводили на Совбез ООН с участием министра иностранных дел России Сергея... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:41

2023-04-26T08:41

2023-04-26T09:21

мария захарова

пол уилан

оон

сша

политика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, непонятно тогда, зачем они приводили на Совбез ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова его сестру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета безопасности ООН, посвященное многосторонности. При том, что недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку (Бриттни Грайнер - ред.), которую взяли за провоз наркотических средств", - сказала она в эфире радио Sputnik.США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20230411/uilan-1864551141.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, пол уилан, оон, сша, политика