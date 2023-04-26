Захарова задала США неудобный вопрос об Уилане
Представитель МИД Захарова: США сами не включили Уилана в список заключенных для обмена
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. США сами не включили Пола Уилана в обмен заключенными, непонятно тогда, зачем они приводили на Совбез ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова его сестру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета безопасности ООН, посвященное многосторонности. При том, что недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку (Бриттни Грайнер - ред.), которую взяли за провоз наркотических средств", - сказала она в эфире радио Sputnik.
США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на россиянина Виктора Бута.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года, как сообщала ФСБ, во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.