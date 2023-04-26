https://ria.ru/20230426/trafik-1867876482.html

Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов

Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов - РИА Новости, 26.04.2023

Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов

Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20%, вместе с тем для повышения скорости мобильного интернета необходимо расширять инфраструктуру, заявил глава... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:49

2023-04-26T14:49

2023-04-26T14:49

мобильная связь

общество

россия

максут шадаев

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

интернет

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20%, вместе с тем для повышения скорости мобильного интернета необходимо расширять инфраструктуру, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, стоять на месте тут нельзя. "Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах. Поэту нам нужно инфраструктуру расширять", - отметил Шадаев.

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

мобильная связь, общество, россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет