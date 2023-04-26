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Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов - РИА Новости, 26.04.2023
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14:49 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/trafik-1867876482.html
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов - РИА Новости, 26.04.2023
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20%, вместе с тем для повышения скорости мобильного интернета необходимо расширять инфраструктуру, заявил глава... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:49
2023-04-26T14:49
мобильная связь
общество
россия
максут шадаев
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
интернет
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20%, вместе с тем для повышения скорости мобильного интернета необходимо расширять инфраструктуру, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, стоять на месте тут нельзя. "Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах. Поэту нам нужно инфраструктуру расширять", - отметил Шадаев.
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мобильная связь, общество, россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет
мобильная связь, Общество, Россия, Максут Шадаев, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Интернет
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов

Глава Минцифры Шадаев: мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов

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Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20%, вместе с тем для повышения скорости мобильного интернета необходимо расширять инфраструктуру, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«
"Трафик все равно растет. Может, не такими темпами, как он рос в ковидный год… в прошлом году мобильный трафик вырос на 20%", - сказал Шадаев в рамках конференции "Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений", организованной газетой "Ведомости".
По его словам, стоять на месте тут нельзя.
"Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах. Поэту нам нужно инфраструктуру расширять", - отметил Шадаев.
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мобильная связьОбществоРоссияМаксут ШадаевТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Интернет
 
 
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