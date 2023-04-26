https://ria.ru/20230426/trafik-1867876482.html
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов - РИА Новости, 26.04.2023
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20%, вместе с тем для повышения скорости мобильного интернета необходимо расширять инфраструктуру, заявил глава... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:49
2023-04-26T14:49
2023-04-26T14:49
мобильная связь
общество
россия
максут шадаев
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
интернет
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20%, вместе с тем для повышения скорости мобильного интернета необходимо расширять инфраструктуру, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, стоять на месте тут нельзя. "Честно говоря, по средней скорости мобильного интернета уже выглядим не суперпривлекательно во всех международных рейтингах. Поэту нам нужно инфраструктуру расширять", - отметил Шадаев.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мобильная связь, общество, россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), интернет
мобильная связь, Общество, Россия, Максут Шадаев, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Интернет
Мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов
Глава Минцифры Шадаев: мобильный трафик в России в 2022 году вырос на 20 процентов