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В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму - РИА Новости, 26.04.2023
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13:55 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/terrorizm-1867856410.html
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму - РИА Новости, 26.04.2023
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму
Масштабные проверки готовности властей в регионах противодействовать терроризму находятся на завершающей стадии, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:55
2023-04-26T13:55
безопасность
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Масштабные проверки готовности властей в регионах противодействовать терроризму находятся на завершающей стадии, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Завершаются проверки исполнения законодательства по противодействию терроризму и гражданской обороне в региональных органах власти и муниципалитетах. И в настоящее время совместно с правоохранительными органами, с контролирующими органами в первую очередь, проводятся проверки мест скопления людей, транспортной инфраструктуры, критически важной инфраструктуры, а также, как я уже сказал, размещение вынужденных переселенцев в различные социальные учреждения", - сказал Краснов в ходе заседания Совета Федерации.
https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
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безопасность, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму

Краснов: заканчиваются проверки властей регионов на готовность противостоять терроризму

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Масштабные проверки готовности властей в регионах противодействовать терроризму находятся на завершающей стадии, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Завершаются проверки исполнения законодательства по противодействию терроризму и гражданской обороне в региональных органах власти и муниципалитетах. И в настоящее время совместно с правоохранительными органами, с контролирующими органами в первую очередь, проводятся проверки мест скопления людей, транспортной инфраструктуры, критически важной инфраструктуры, а также, как я уже сказал, размещение вынужденных переселенцев в различные социальные учреждения", - сказал Краснов в ходе заседания Совета Федерации.
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БезопасностьРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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