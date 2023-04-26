https://ria.ru/20230426/terrorizm-1867856410.html

В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму

В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму - РИА Новости, 26.04.2023

В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму

Масштабные проверки готовности властей в регионах противодействовать терроризму находятся на завершающей стадии, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:55

2023-04-26T13:55

2023-04-26T13:55

безопасность

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156033/46/1560334690_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_92f903deffab6782c9e0285e6378e73f.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Масштабные проверки готовности властей в регионах противодействовать терроризму находятся на завершающей стадии, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Завершаются проверки исполнения законодательства по противодействию терроризму и гражданской обороне в региональных органах власти и муниципалитетах. И в настоящее время совместно с правоохранительными органами, с контролирующими органами в первую очередь, проводятся проверки мест скопления людей, транспортной инфраструктуры, критически важной инфраструктуры, а также, как я уже сказал, размещение вынужденных переселенцев в различные социальные учреждения", - сказал Краснов в ходе заседания Совета Федерации.

https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф