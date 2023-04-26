https://ria.ru/20230426/terrorizm-1867856410.html
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму - РИА Новости, 26.04.2023
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму
Масштабные проверки готовности властей в регионах противодействовать терроризму находятся на завершающей стадии, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:55
2023-04-26T13:55
2023-04-26T13:55
безопасность
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Масштабные проверки готовности властей в регионах противодействовать терроризму находятся на завершающей стадии, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Завершаются проверки исполнения законодательства по противодействию терроризму и гражданской обороне в региональных органах власти и муниципалитетах. И в настоящее время совместно с правоохранительными органами, с контролирующими органами в первую очередь, проводятся проверки мест скопления людей, транспортной инфраструктуры, критически важной инфраструктуры, а также, как я уже сказал, размещение вынужденных переселенцев в различные социальные учреждения", - сказал Краснов в ходе заседания Совета Федерации.
https://ria.ru/20230228/putin-1854872559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
В регионах заканчиваются проверки на готовность противостоять терроризму
Краснов: заканчиваются проверки властей регионов на готовность противостоять терроризму