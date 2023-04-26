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Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее - РИА Новости, 26.04.2023
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23:10 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/submariny-1868000611.html
Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее
Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее - РИА Новости, 26.04.2023
Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее
Вашингтон не планирует размещения ядерного вооружения в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, заявил в среду по итогам... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:10
2023-04-26T23:10
в мире
вашингтон (штат)
сша
джо байден
южная корея
юн сок ель
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Вашингтон не планирует размещения ядерного вооружения в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, заявил в среду по итогам переговоров с президентом Южной Кореи президент США Джо Байден. Как сообщил в ходе пресс-конференции президент Южной Кореи Юн Сок Ель, американская сторона заверила его, что в случае ядерного нападения со стороны КНДР Вашингтон готов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие. Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".
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вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), сша, джо байден, южная корея, юн сок ель
В мире, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Южная Корея, Юн Сок Ель
Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее

Байден: США не разместят ядерное оружие в Южной Корее, но туда зайдут атомные субмарины

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Вашингтон не планирует размещения ядерного вооружения в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, заявил в среду по итогам переговоров с президентом Южной Кореи президент США Джо Байден.
«
"Мы не собираемся размещать (в Южной Корее - ред.) ядерное оружие, но будут заходить атомные субмарины и подобные вещи", - сказал Байден журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.
Как сообщил в ходе пресс-конференции президент Южной Кореи Юн Сок Ель, американская сторона заверила его, что в случае ядерного нападения со стороны КНДР Вашингтон готов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие. Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".
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