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Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее
Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее - РИА Новости, 26.04.2023
Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее
Вашингтон не планирует размещения ядерного вооружения в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, заявил в среду по итогам... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:10
2023-04-26T23:10
2023-04-26T23:10
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Вашингтон не планирует размещения ядерного вооружения в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, заявил в среду по итогам переговоров с президентом Южной Кореи президент США Джо Байден. Как сообщил в ходе пресс-конференции президент Южной Кореи Юн Сок Ель, американская сторона заверила его, что в случае ядерного нападения со стороны КНДР Вашингтон готов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие. Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вашингтон (штат), сша, джо байден, южная корея, юн сок ель
В мире, Вашингтон (штат), США, Джо Байден, Южная Корея, Юн Сок Ель
Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее
Байден: США не разместят ядерное оружие в Южной Корее, но туда зайдут атомные субмарины