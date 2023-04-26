https://ria.ru/20230426/submariny-1868000611.html

Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее

Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее - РИА Новости, 26.04.2023

Байден пообещал не размещать ядерное оружие в Южной Корее

Вашингтон не планирует размещения ядерного вооружения в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, заявил в среду по итогам... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:10

2023-04-26T23:10

2023-04-26T23:10

в мире

вашингтон (штат)

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южная корея

юн сок ель

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Вашингтон не планирует размещения ядерного вооружения в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, заявил в среду по итогам переговоров с президентом Южной Кореи президент США Джо Байден. Как сообщил в ходе пресс-конференции президент Южной Кореи Юн Сок Ель, американская сторона заверила его, что в случае ядерного нападения со стороны КНДР Вашингтон готов оперативно задействовать "всю силу альянса", включая атомное оружие. Он добавил, что США и Южная Корея договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".

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вашингтон (штат)

сша

южная корея

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вашингтон (штат), сша, джо байден, южная корея, юн сок ель