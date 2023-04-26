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Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/status-1867857838.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 26.04.2023
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:01
2023-04-26T14:01
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик в составе Вооруженных Сил ДНР, ЛНР в период с 12 мая 2014 года, говорится в сопроводительных документах. При рассмотрении проекта во втором чтении Госдумой были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации. Уточняется, что это лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года. Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.
https://ria.ru/20230421/nagrady-1867005702.html
луганская народная республика
запорожская область
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луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, совет федерации рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев, воевавших в новых регионах

© РИА Новости / Алексей КуденкоОполченцы у стелы на въезде в Донецк
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ополченцы у стелы на въезде в Донецк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Документ предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик в составе Вооруженных Сил ДНР, ЛНР в период с 12 мая 2014 года, говорится в сопроводительных документах.
При рассмотрении проекта во втором чтении Госдумой были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации.
Уточняется, что это лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.
Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаСовет Федерации РФОбщество
 
 
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