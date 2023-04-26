https://ria.ru/20230426/status-1867857838.html

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса - РИА Новости, 26.04.2023

Совфед одобрил закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:01

2023-04-26T14:01

2023-04-26T14:01

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Документ предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик в составе Вооруженных Сил ДНР, ЛНР в период с 12 мая 2014 года, говорится в сопроводительных документах. При рассмотрении проекта во втором чтении Госдумой были одобрены поправки о предоставлении статуса ветерана лицам, которые заключили контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации. Уточняется, что это лица, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года. Кроме того, была одобрена поправка о статусе инвалида боевых действий для данных лиц, если они стали инвалидами в ходе выполнения задач.

https://ria.ru/20230421/nagrady-1867005702.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, совет федерации рф, общество