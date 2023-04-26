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Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае - РИА Новости, 26.04.2023
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10:00 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ssha-1867786695.html
Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае
Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае - РИА Новости, 26.04.2023
Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае
Основное внимание США, несмотря на конфликт на Украине и продолжающееся вливание в него военной помощи, будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:00
2023-04-26T10:00
в мире
сша
китай
тайвань
нэнси пелоси
дэвид коэн
си цзиньпин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Основное внимание США, несмотря на конфликт на Украине и продолжающееся вливание в него военной помощи, будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе, заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. "Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай", - заявила Хикс в интервью агентству Блумберг. Она также повторила прошлые оценки США о том, что Пекин не планирует "атаку" на Тайвань в ближайшее время. "Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР просыпалось каждый день и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессивные действия, которые угрожают интересам США. Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах", - заявила замглавы Пентагона. Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил в сентябре 2022 года, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) также заявлял, что считает, что Пекин может попытаться "вторгнуться" на остров в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html
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в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, дэвид коэн, си цзиньпин, центральное разведывательное управление (цру), пентагон
В мире, США, Китай, Тайвань, Нэнси Пелоси, Дэвид Коэн, Си Цзиньпин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Пентагон
Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае

Замглавы Пентагона: несмотря на конфликт на Украине, внимание США сосредоточено на Китае

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Основное внимание США, несмотря на конфликт на Украине и продолжающееся вливание в него военной помощи, будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе, заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
"Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай", - заявила Хикс в интервью агентству Блумберг.
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Она также повторила прошлые оценки США о том, что Пекин не планирует "атаку" на Тайвань в ближайшее время.
"Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР просыпалось каждый день и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессивные действия, которые угрожают интересам США. Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах", - заявила замглавы Пентагона.
Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил в сентябре 2022 года, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) также заявлял, что считает, что Пекин может попытаться "вторгнуться" на остров в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Агентство США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
США видят в России и Китае конкурентов, признались в USAID
18 апреля, 18:54
 
В миреСШАКитайТайваньНэнси ПелосиДэвид КоэнСи ЦзиньпинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Пентагон
 
 
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