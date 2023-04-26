Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае
Замглавы Пентагона: несмотря на конфликт на Украине, внимание США сосредоточено на Китае
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Основное внимание США, несмотря на конфликт на Украине и продолжающееся вливание в него военной помощи, будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе, заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
"Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай", - заявила Хикс в интервью агентству Блумберг.
"Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР просыпалось каждый день и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессивные действия, которые угрожают интересам США. Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах", - заявила замглавы Пентагона.
Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил в сентябре 2022 года, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) также заявлял, что считает, что Пекин может попытаться "вторгнуться" на остров в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.