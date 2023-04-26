https://ria.ru/20230426/ssha-1867786695.html

Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае

Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае - РИА Новости, 26.04.2023

Замглавы Пентагона заявил, что внимание США сосредоточено на Китае

Основное внимание США, несмотря на конфликт на Украине и продолжающееся вливание в него военной помощи, будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:00

2023-04-26T10:00

2023-04-26T10:00

в мире

сша

китай

тайвань

нэнси пелоси

дэвид коэн

си цзиньпин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Основное внимание США, несмотря на конфликт на Украине и продолжающееся вливание в него военной помощи, будет сосредоточено на конкуренции с Китаем в Тихоокеанском регионе, заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. "Мы не пытаемся балансировать между двумя театрами. У нас есть четкая стратегия, ориентированная на Китай", - заявила Хикс в интервью агентству Блумберг. Она также повторила прошлые оценки США о том, что Пекин не планирует "атаку" на Тайвань в ближайшее время. "Мы сосредоточены на том, чтобы руководство КНР просыпалось каждый день и говорило, что сегодня не тот день, чтобы предпринимать агрессивные действия, которые угрожают интересам США. Это наша цель сегодня, в 2027, 2035 и 2045 годах", - заявила замглавы Пентагона. Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн заявил в сентябре 2022 года, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году. Позднее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У (У Чжаосе) также заявлял, что считает, что Пекин может попытаться "вторгнуться" на остров в 2027 году, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html

https://ria.ru/20230418/konkurentsiya-1866168456.html

сша

китай

тайвань

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, тайвань, нэнси пелоси, дэвид коэн, си цзиньпин, центральное разведывательное управление (цру), пентагон