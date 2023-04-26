https://ria.ru/20230426/si-1867863837.html
Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским
Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2023
Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским
Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:19
2023-04-26T14:19
2023-04-26T16:13
си цзиньпин
в мире
китай
украина
владимир зеленский
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ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая."Си Цзиньпин и президент Украины провели телефонный разговор", — говорится в публикации.Как заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, инициативу проявил Киев.В своем пресс-релизе китайская сторона отметила, что Пекин в украинском кризисе "всегда был на стороне мира" и приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить конфликт. Также указывается, что КНР направит своего спецпредставителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию."Желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", — приводит агентство Цайлянь слова председателя КПК Си.В офисе Зеленского разговор назвали "длинным и содержательным". Киев также объявил о назначении посла, но не уточнил личность дипломата. У Украины не было посла в Китае со смерти предыдущего представителя Сергея Камышева в феврале 2021 года.Российский МИД, в свою очередь, отметил стремление Пекина способствовать переговорам, однако проблема, как заявила представитель ведомства Мария Захарова, "заключается не в недостатке хороших планов"."Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями", — приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.КНР в феврале предложила свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимир Путина, многое из этой инициативы можно взять за основу урегулирования, "когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве".
https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html
https://ria.ru/20230410/kitay-1864131674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, в мире, китай, украина, владимир зеленский
Си Цзиньпин, В мире, Китай, Украина, Владимир Зеленский
Си Цзиньпин поговорил по телефону с Зеленским
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским
ПЕКИН, 26 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин и президент Украины
провели телефонный разговор", — говорится в публикации.
Как заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин
, инициативу проявил Киев
.
В своем пресс-релизе китайская сторона отметила, что Пекин
в украинском кризисе "всегда был на стороне мира" и приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить конфликт. Также указывается, что КНР направит своего спецпредставителя на Украину и в другие страны для консультаций по политическому урегулированию.
"Желание Китая развивать отношения с Украиной последовательно и ясно. Вне зависимости от того, как будет меняться международная обстановка, Китай готов вместе с Украиной работать над продвижением взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", — приводит агентство Цайлянь слова председателя КПК Си.
Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам
В офисе Зеленского разговор назвали "длинным и содержательным". Киев также объявил о назначении посла, но не уточнил личность дипломата. У Украины не было посла в Китае со смерти предыдущего представителя Сергея Камышева в феврале 2021 года.
Российский МИД, в свою очередь, отметил стремление Пекина способствовать переговорам, однако проблема, как заявила представитель ведомства Мария Захарова
, "заключается не в недостатке хороших планов".
"Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями", — приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
КНР в феврале предложила свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента России Владимир Путина
, многое из этой инициативы можно взять за основу урегулирования, "когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве".
В Киеве покусились на территориальную целостность Китая