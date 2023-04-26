https://ria.ru/20230426/sanktsii-1867763867.html

В Германии на простом примере показали провал санкций против России

В Германии на простом примере показали провал санкций против России - РИА Новости, 26.04.2023

В Германии на простом примере показали провал санкций против России

Анализ данных о воздушном движении над Россией показывает, что санкции не сказались на нем, к такому выводу пришел немецкий журнал Wirtschaftswoche. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T06:02

2023-04-26T06:02

2023-04-26T07:06

в мире

германия

россия

евросоюз

сша

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Анализ данных о воздушном движении над Россией показывает, что санкции не сказались на нем, к такому выводу пришел немецкий журнал Wirtschaftswoche.Издание проанализировало данные портала мониторинга полетов Flightradar24 за истекший год. "Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением с конца марта 2023 года не показывает существенных различий", – говорится в публикации.Как пишет издание, надежда западных стран основывалась на том, что три четверти парка гражданской авиации России производится в ЕС, США или Канаде. "Но, как и в других областях, Запад недооценил решимость России. Например, президент Владимир Путин быстро одобрил экспроприацию принадлежащих Западу самолетов и их перерегистрацию в своей стране", - напомнил автор материала.Запчасти, как отмечает издание, Россия может получать по неофициальных каналам или из третьих стран, таких как Казахстан, Турция или Узбекистан.После начала спецоперации на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России. Под ударом, помимо прочих, оказался сектор гражданской авиации. ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов. На фоне этих ограничений президент Владимир Путин разрешил зарегистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

https://ria.ru/20230426/eksport-1867756701.html

германия

россия

сша

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в мире, германия, россия, евросоюз, сша, владимир путин, санкции в отношении россии