https://ria.ru/20230426/reshenie-1867869444.html

Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем

Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем - РИА Новости, 26.04.2023

Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем

Участие в деятельности Совета законодателей Российской Федерации помогает законодателям из регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T14:30

2023-04-26T14:30

2023-04-26T14:30

тамбовская область

тамбовская областная дума

тамбовская область

сво

спецоперация

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Участие в деятельности Совета законодателей Российской Федерации помогает законодателям из регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем, сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы со ссылкой на заявление спикера регионального парламента Евгения Матушкина.Руководители заксобраний в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней обсуждают темы, касающиеся социально-экономического развития регионов. Евгений Матушкин принимает участие в работе Совета. 25 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей, на котором поднимались вопросы развития рынка труда и совершенствования системы здравоохранения. 26 апреля свою работу начали комиссии Совета законодателей.Как отметил Матушкин, социальная защита лиц, исполняющих задачи в рамках специальной военной операции, на сегодняшний день является одним из самых актуальных вопросов.Он добавил, что на заседании комиссии по соцвопросам было принято решение поддержать озвученные законопроекты после определенных доработок. Соответствующие рекомендации и предложения будут направлены в правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации.По словам Матушкина, подобные встречи помогают законодателям из разных регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем.Также спикер Тамбовской областной думы примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 28 апреля.

https://ria.ru/20230418/matushkin-1866079182.html

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тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская областная дума, тамбовская область, сво, спецоперация