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Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем - РИА Новости, 26.04.2023
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Тамбовская область
 
14:30 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/reshenie-1867869444.html
Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем
Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем - РИА Новости, 26.04.2023
Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем
Участие в деятельности Совета законодателей Российской Федерации помогает законодателям из регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T14:30
2023-04-26T14:30
тамбовская область
тамбовская областная дума
тамбовская область
сво
спецоперация
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Участие в деятельности Совета законодателей Российской Федерации помогает законодателям из регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем, сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы со ссылкой на заявление спикера регионального парламента Евгения Матушкина.Руководители заксобраний в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней обсуждают темы, касающиеся социально-экономического развития регионов. Евгений Матушкин принимает участие в работе Совета. 25 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей, на котором поднимались вопросы развития рынка труда и совершенствования системы здравоохранения. 26 апреля свою работу начали комиссии Совета законодателей.Как отметил Матушкин, социальная защита лиц, исполняющих задачи в рамках специальной военной операции, на сегодняшний день является одним из самых актуальных вопросов.Он добавил, что на заседании комиссии по соцвопросам было принято решение поддержать озвученные законопроекты после определенных доработок. Соответствующие рекомендации и предложения будут направлены в правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации.По словам Матушкина, подобные встречи помогают законодателям из разных регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем.Также спикер Тамбовской областной думы примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 28 апреля.
https://ria.ru/20230418/matushkin-1866079182.html
https://ria.ru/20230421/podderzhka-1866917020.html
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тамбовская областная дума, тамбовская область, сво, спецоперация
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Тамбовская область, СВО, Спецоперация

Матушкин: Совет законодателей помогает регионам найти общее решение проблем

© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной Думы Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
© Фото предоставлено пресс-службой Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Участие в деятельности Совета законодателей Российской Федерации помогает законодателям из регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем, сообщает пресс-служба Тамбовской областной думы со ссылкой на заявление спикера регионального парламента Евгения Матушкина.
Руководители заксобраний в Санкт-Петербурге в течение нескольких дней обсуждают темы, касающиеся социально-экономического развития регионов. Евгений Матушкин принимает участие в работе Совета. 25 апреля состоялось заседание президиума Совета законодателей, на котором поднимались вопросы развития рынка труда и совершенствования системы здравоохранения. 26 апреля свою работу начали комиссии Совета законодателей.
«
"Евгений Матушкин вместе с коллегами из других регионов на заседании комиссии по вопросам социальной политики обсудил организацию льготного лекарственного обеспечения населения. В частности, возможность включения в категорию льготополучателей ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
Как отметил Матушкин, социальная защита лиц, исполняющих задачи в рамках специальной военной операции, на сегодняшний день является одним из самых актуальных вопросов.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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«
"С момента начала специальной военной операции законодательные собрания нашей страны, в том числе и Тамбовская областная дума, трудятся над разработкой законодательной базы, направленной на поддержку военнослужащих, мобилизованных граждан, добровольцев, на поддержку членов их семей. И эта работа будет продолжена", - приводятся в сообщении слова Матушкина.
Он добавил, что на заседании комиссии по соцвопросам было принято решение поддержать озвученные законопроекты после определенных доработок. Соответствующие рекомендации и предложения будут направлены в правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации.
По словам Матушкина, подобные встречи помогают законодателям из разных регионов обмениваться опытом в законотворчестве и находить единое решение для похожих проблем.
Также спикер Тамбовской областной думы примет участие в заседании Совета законодателей, которое состоится 28 апреля.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Тамбовская областьТамбовская областная ДумаТамбовская областьСВОСпецоперация
 
 
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