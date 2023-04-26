Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час
Зеленский заявил, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином продлился один час
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час, обсуждался комплекс актуальных вопросов.
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"Провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Кроме того, по данным Зеленского, речь также шла и о путях укрепления украинско-китайского партнерства. "Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - подытожил Зеленский.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае.