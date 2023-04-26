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Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час - РИА Новости, 27.04.2023
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18:39 26.04.2023 (обновлено: 02:01 27.04.2023)
https://ria.ru/20230426/razgovor-1867965525.html
Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час
Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час - РИА Новости, 27.04.2023
Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час
Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час, обсуждался комплекс актуальных вопросов. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-26T18:39
2023-04-27T02:01
китай
украина
владимир зеленский
в мире
си цзиньпин
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час, обсуждался комплекс актуальных вопросов. Кроме того, по данным Зеленского, речь также шла и о путях укрепления украинско-китайского партнерства. "Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - подытожил Зеленский. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае.
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китай, украина, владимир зеленский, в мире, си цзиньпин
Китай, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Си Цзиньпин
Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час

Зеленский заявил, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином продлился один час

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час, обсуждался комплекс актуальных вопросов.
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"Провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", - написал Зеленский в Telegram-канале.
Кроме того, по данным Зеленского, речь также шла и о путях укрепления украинско-китайского партнерства. "Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - подытожил Зеленский.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае.
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