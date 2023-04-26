https://ria.ru/20230426/razgovor-1867965525.html

Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час

Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час - РИА Новости, 27.04.2023

Зеленский заявил, что разговор с Си Цзиньпином длился час

Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час, обсуждался комплекс актуальных вопросов. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-26T18:39

2023-04-26T18:39

2023-04-27T02:01

китай

украина

владимир зеленский

в мире

си цзиньпин

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином длился час, обсуждался комплекс актуальных вопросов. Кроме того, по данным Зеленского, речь также шла и о путях укрепления украинско-китайского партнерства. "Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - подытожил Зеленский. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Зеленский заявлял, что разговор был длинным и содержательным, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае.

https://ria.ru/20230426/plan-1867949759.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, украина, владимир зеленский, в мире, си цзиньпин