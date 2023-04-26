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США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2023
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17:00 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/razgovor-1867918249.html
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2023
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
США приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру, заявил координатор... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:00
2023-04-26T17:00
в мире
сша
си цзиньпин
владимир зеленский
джон кирби
китай
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским... Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби добавил, что в Вашингтоне заранее не знали о разговоре, но напомнил, что США давно призывали китайское руководство выслушать не только Россию, но и Украину. Американская администрация ранее критиковала китайские мирные предложения, говоря о недопустимости немедленного прекращения огня.
https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html
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в мире, сша, си цзиньпин, владимир зеленский, джон кирби, китай
В мире, США, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Китай
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

США приветствуют беседу Си Цзиньпина с Зеленским, но еще не ясно, даст ли она импульс миру

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским... Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем", - сказал он на брифинге для СМИ.
Кирби добавил, что в Вашингтоне заранее не знали о разговоре, но напомнил, что США давно призывали китайское руководство выслушать не только Россию, но и Украину. Американская администрация ранее критиковала китайские мирные предложения, говоря о недопустимости немедленного прекращения огня.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Вчера, 15:08
 
В миреСШАСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийДжон КирбиКитай
 
 
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