https://ria.ru/20230426/razgovor-1867918249.html

США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2023

США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским

США приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру, заявил координатор... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:00

2023-04-26T17:00

2023-04-26T17:00

в мире

сша

си цзиньпин

владимир зеленский

джон кирби

китай

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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским... Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби добавил, что в Вашингтоне заранее не знали о разговоре, но напомнил, что США давно призывали китайское руководство выслушать не только Россию, но и Украину. Американская администрация ранее критиковала китайские мирные предложения, говоря о недопустимости немедленного прекращения огня.

https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html

сша

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, си цзиньпин, владимир зеленский, джон кирби, китай