https://ria.ru/20230426/razgovor-1867918249.html
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским - РИА Новости, 26.04.2023
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
США приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру, заявил координатор... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:00
2023-04-26T17:00
2023-04-26T17:00
в мире
сша
си цзиньпин
владимир зеленский
джон кирби
китай
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ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США приветствуют телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, но пока не ясно, даст ли он импульс миру, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы приветствуем известие о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и … Зеленским... Это хорошо. Но приведет ли он к какому-то значимому движению к миру, плану или предложению, я не думаю, что мы сейчас это знаем", - сказал он на брифинге для СМИ. Кирби добавил, что в Вашингтоне заранее не знали о разговоре, но напомнил, что США давно призывали китайское руководство выслушать не только Россию, но и Украину. Американская администрация ранее критиковала китайские мирные предложения, говоря о недопустимости немедленного прекращения огня.
https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, си цзиньпин, владимир зеленский, джон кирби, китай
В мире, США, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Джон Кирби, Китай
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
США приветствуют беседу Си Цзиньпина с Зеленским, но еще не ясно, даст ли она импульс миру