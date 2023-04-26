https://ria.ru/20230426/razgovor-1867880801.html

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского инициировал Киев, заявил Пекин

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского инициировал Киев, заявил Пекин - РИА Новости, 26.04.2023

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского инициировал Киев, заявил Пекин

Телефонный разговор Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся по инициативе украинской стороны, сообщила в среду официальный представитель... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:04

2023-04-26T15:04

2023-04-26T15:04

в мире

китай

украина

си цзиньпин

владимир зеленский

хуа чуньин

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся по инициативе украинской стороны, сообщила в среду официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. "Си Цзиньпин только что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским по инициативе украинской стороны", - написала представитель МИД в своем аккаунте в Twitter. Твит был опубликован на русском языке. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это стало первым разговором двух лидеров после начала российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

китай

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, хуа чуньин