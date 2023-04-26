https://ria.ru/20230426/razgovor-1867880801.html
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского инициировал Киев, заявил Пекин
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского инициировал Киев, заявил Пекин - РИА Новости, 26.04.2023
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского инициировал Киев, заявил Пекин
Телефонный разговор Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся по инициативе украинской стороны, сообщила в среду официальный представитель... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:04
2023-04-26T15:04
2023-04-26T15:04
в мире
китай
украина
си цзиньпин
владимир зеленский
хуа чуньин
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Телефонный разговор Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина состоялся по инициативе украинской стороны, сообщила в среду официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. "Си Цзиньпин только что провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским по инициативе украинской стороны", - написала представитель МИД в своем аккаунте в Twitter. Твит был опубликован на русском языке. Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Это стало первым разговором двух лидеров после начала российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, хуа чуньин
В мире, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Хуа Чуньин
Разговор Си Цзиньпина и Зеленского инициировал Киев, заявил Пекин
МИД Китая: разговор Зеленского и Си Цзиньпина состоялся по инициативе украинской стороны