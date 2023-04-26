https://ria.ru/20230426/razgovor-1867843408.html

Путин и Мирзиеев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Путин и Мирзиеев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 26.04.2023

Путин и Мирзиеев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил во время общения с журналистами... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:17

2023-04-26T13:17

2023-04-26T13:30

политика

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сейчас мы готовим сообщение по результатам телефонного разговора с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Тоже достаточно обстоятельный и очень теплый разговор", - сказал Песков. "Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В этой связи отмечен успех проведенной 24-26 апреля в Ташкенте при активном участии российской стороны Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия-2023", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Влада Копылова

политика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев