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Путин и Мирзиеев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Путин и Мирзиеев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 26.04.2023
Путин и Мирзиеев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил во время общения с журналистами... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:17
2023-04-26T13:17
2023-04-26T13:30
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узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сейчас мы готовим сообщение по результатам телефонного разговора с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Тоже достаточно обстоятельный и очень теплый разговор", - сказал Песков. "Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В этой связи отмечен успех проведенной 24-26 апреля в Ташкенте при активном участии российской стороны Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия-2023", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
Путин и Мирзиеев по телефону обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел телефонный разговор
с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас мы готовим сообщение по результатам телефонного разговора с президентом Узбекистана Мирзиеевым. Тоже достаточно обстоятельный и очень теплый разговор", - сказал Песков.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, шаги по дальнейшему расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. В этой связи отмечен успех проведенной 24-26 апреля в Ташкенте при активном участии российской стороны Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия-2023", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Узбекистан и Россия всегда будут вместе, заявил Мирзиеев