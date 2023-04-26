https://ria.ru/20230426/rakety-1867821326.html

Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах

Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах - РИА Новости, 26.04.2023

Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах

В атмосфере недоверия возможная отмена моратория на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности "в различных регионах" выглядела бы адекватной, решение РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:02

2023-04-26T12:02

2023-04-26T12:02

россия

сша

япония

константин косачев

совет федерации рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В атмосфере недоверия возможная отмена моратория на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности "в различных регионах" выглядела бы адекватной, решение может быть принято оперативно, без законодательного оформления, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Имеются признаки, что США наращивают свой ракетный потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее чувствительным актом может стать решение американцев разместить свои ракеты в Японии. Если это произойдет, то пошатнется главное и последнее условие одностороннего моратория России: неразмещение американских ракет меньшей и средней дальности в других регионах мира", - отметил политик. Сенатор полагает, что существующая сегодня атмосфера абсолютного недоверия в ракетной сфере, а также просматриваемые намерения США в АТР угрожают национальной безопасности России. "Представляется, что в такой ситуации возможная отмена моратория на размещение Россией ракет "в различных регионах" выглядела бы адекватной и пропорциональной. Такое решение может быть принято оперативно, в любой момент, и даже не потребует законодательного оформления, поскольку мораторий не оформлялся с помощью федерального закона", - отметил он.

https://ria.ru/20230425/rossiya-1867532735.html

https://ria.ru/20230418/zapad-1866024623.html

россия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, япония, константин косачев, совет федерации рф, безопасность