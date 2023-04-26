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Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах - РИА Новости, 26.04.2023
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12:02 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/rakety-1867821326.html
Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах
Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах - РИА Новости, 26.04.2023
Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах
В атмосфере недоверия возможная отмена моратория на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности "в различных регионах" выглядела бы адекватной, решение РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:02
2023-04-26T12:02
россия
сша
япония
константин косачев
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В атмосфере недоверия возможная отмена моратория на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности "в различных регионах" выглядела бы адекватной, решение может быть принято оперативно, без законодательного оформления, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Имеются признаки, что США наращивают свой ракетный потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее чувствительным актом может стать решение американцев разместить свои ракеты в Японии. Если это произойдет, то пошатнется главное и последнее условие одностороннего моратория России: неразмещение американских ракет меньшей и средней дальности в других регионах мира", - отметил политик. Сенатор полагает, что существующая сегодня атмосфера абсолютного недоверия в ракетной сфере, а также просматриваемые намерения США в АТР угрожают национальной безопасности России. "Представляется, что в такой ситуации возможная отмена моратория на размещение Россией ракет "в различных регионах" выглядела бы адекватной и пропорциональной. Такое решение может быть принято оперативно, в любой момент, и даже не потребует законодательного оформления, поскольку мораторий не оформлялся с помощью федерального закона", - отметил он.
https://ria.ru/20230425/rossiya-1867532735.html
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россия, сша, япония, константин косачев, совет федерации рф, безопасность
Россия, США, Япония, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Безопасность
Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах

Косачев: возможная отмена моратория на размещение ракет в различных регионах адекватна

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В атмосфере недоверия возможная отмена моратория на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности "в различных регионах" выглядела бы адекватной, решение может быть принято оперативно, без законодательного оформления, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Имеются признаки, что США наращивают свой ракетный потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее чувствительным актом может стать решение американцев разместить свои ракеты в Японии. Если это произойдет, то пошатнется главное и последнее условие одностороннего моратория России: неразмещение американских ракет меньшей и средней дальности в других регионах мира", - отметил политик.
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Сенатор полагает, что существующая сегодня атмосфера абсолютного недоверия в ракетной сфере, а также просматриваемые намерения США в АТР угрожают национальной безопасности России.
"Представляется, что в такой ситуации возможная отмена моратория на размещение Россией ракет "в различных регионах" выглядела бы адекватной и пропорциональной. Такое решение может быть принято оперативно, в любой момент, и даже не потребует законодательного оформления, поскольку мораторий не оформлялся с помощью федерального закона", - отметил он.
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