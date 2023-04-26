https://ria.ru/20230426/raketa-1867945714.html

Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз

Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз - РИА Новости, 26.04.2023

Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз

Первую ступень новой многоразовой ракеты "Амур-СПГ", которую сейчас разрабатывают в России, можно будет запускать в космос более 50 раз, может быть, даже более... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:52

2023-04-26T17:52

2023-04-26T17:52

наука

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Первую ступень новой многоразовой ракеты "Амур-СПГ", которую сейчас разрабатывают в России, можно будет запускать в космос более 50 раз, может быть, даже более 100, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Новый инновационный двигатель, который позволит обеспечивать свыше 50, может быть, даже 100 перезапусков первой ступени", - сказал он в рамках просветительского марафона общества "Знание". Борисов уточнил, что опытно-конструкторская работа по новой ракете идёт в "хорошем темпе". Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).

https://ria.ru/20230412/amur-spg-1864657435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос