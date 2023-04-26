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Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз - РИА Новости, 26.04.2023
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Наука
 
17:52 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/raketa-1867945714.html
Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз
Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз - РИА Новости, 26.04.2023
Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз
Первую ступень новой многоразовой ракеты "Амур-СПГ", которую сейчас разрабатывают в России, можно будет запускать в космос более 50 раз, может быть, даже более... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:52
2023-04-26T17:52
наука
космос - риа наука
россия
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Первую ступень новой многоразовой ракеты "Амур-СПГ", которую сейчас разрабатывают в России, можно будет запускать в космос более 50 раз, может быть, даже более 100, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Новый инновационный двигатель, который позволит обеспечивать свыше 50, может быть, даже 100 перезапусков первой ступени", - сказал он в рамках просветительского марафона общества "Знание". Борисов уточнил, что опытно-конструкторская работа по новой ракете идёт в "хорошем темпе". Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
https://ria.ru/20230412/amur-spg-1864657435.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Ступень ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз

Ступень новой многоразовой ракеты "Амур-СПГ" можно будет использовать более 50 раз

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты с космодрома Байконур
Запуск ракеты с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Запуск ракеты с космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Первую ступень новой многоразовой ракеты "Амур-СПГ", которую сейчас разрабатывают в России, можно будет запускать в космос более 50 раз, может быть, даже более 100, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Новый инновационный двигатель, который позволит обеспечивать свыше 50, может быть, даже 100 перезапусков первой ступени", - сказал он в рамках просветительского марафона общества "Знание".
Борисов уточнил, что опытно-конструкторская работа по новой ракете идёт в "хорошем темпе".
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
Стенд госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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