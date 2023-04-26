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Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ

Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ - РИА Новости, 26.04.2023

Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев на встрече в среду обсудили общие... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:45

2023-04-26T15:45

2023-04-26T15:45

союзное государство

белоруссия

ленинградская область

александр дрозденко

дмитрий мезенцев

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев на встрече в среду обсудили общие проекты по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщается на сайте правительства Ленобласти.Мезенцев рассказал о результатах работы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по исследованию архивных материалов и сбору доказательств фактов массового геноцида, развязанного нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии.Госсекретарь отметил, что результаты данного исследования лягут в основу очередного издания масштабного проекта "Библиотека Союзного государства", которое будет посвящено общей памяти народов России и Белоруссии о геноциде и преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Презентация новой книги пройдет 22 июня в Брестской крепости в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. Дрозденко сообщил, что планирует принять участие в этих мероприятиях.Дрозденко также проинформировал Мезенцева о росте в два раза товарооборота между Ленинградской областью и Республикой Беларусь в 2022 году, привел примеры успешного и взаимовыгодного сотрудничества предприятий.

https://ria.ru/20230216/svyazi-1852338762.html

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Алёна Пава

белоруссия, ленинградская область, александр дрозденко, дмитрий мезенцев, россия, великая отечественная война (1941-1945)