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Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ - РИА Новости, 26.04.2023
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Союзное государство
 
15:45 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/proekt-1867890008.html
Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ
Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ - РИА Новости, 26.04.2023
Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев на встрече в среду обсудили общие... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T15:45
2023-04-26T15:45
союзное государство
белоруссия
ленинградская область
александр дрозденко
дмитрий мезенцев
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев на встрече в среду обсудили общие проекты по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщается на сайте правительства Ленобласти.Мезенцев рассказал о результатах работы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по исследованию архивных материалов и сбору доказательств фактов массового геноцида, развязанного нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии.Госсекретарь отметил, что результаты данного исследования лягут в основу очередного издания масштабного проекта "Библиотека Союзного государства", которое будет посвящено общей памяти народов России и Белоруссии о геноциде и преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Презентация новой книги пройдет 22 июня в Брестской крепости в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. Дрозденко сообщил, что планирует принять участие в этих мероприятиях.Дрозденко также проинформировал Мезенцева о росте в два раза товарооборота между Ленинградской областью и Республикой Беларусь в 2022 году, привел примеры успешного и взаимовыгодного сотрудничества предприятий.
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белоруссия, ленинградская область, александр дрозденко, дмитрий мезенцев, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Союзное государство, Белоруссия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Дмитрий Мезенцев, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)

Дрозденко и Мезенцев обсудили проекты сохранения исторической памяти о ВОВ

© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время деловой встречи с госекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время деловой встречи с госекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : пресс-служба администрации Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время деловой встречи с госекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев на встрече в среду обсудили общие проекты по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, сообщается на сайте правительства Ленобласти.
Мезенцев рассказал о результатах работы Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по исследованию архивных материалов и сбору доказательств фактов массового геноцида, развязанного нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии.
Госсекретарь отметил, что результаты данного исследования лягут в основу очередного издания масштабного проекта "Библиотека Союзного государства", которое будет посвящено общей памяти народов России и Белоруссии о геноциде и преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. Презентация новой книги пройдет 22 июня в Брестской крепости в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби. Дрозденко сообщил, что планирует принять участие в этих мероприятиях.
Дрозденко также проинформировал Мезенцева о росте в два раза товарооборота между Ленинградской областью и Республикой Беларусь в 2022 году, привел примеры успешного и взаимовыгодного сотрудничества предприятий.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Союзное государствоБелоруссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоДмитрий МезенцевРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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