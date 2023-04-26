https://ria.ru/20230426/privivka-1867936314.html

Прививка от кори: правила вакцинации для взрослых и детей

Прививка от кори взрослым и детям

Прививка от кори: правила вакцинации для взрослых и детей

Корь - опасная инфекция, для защиты от которой существует специальная вакцина. Когда и сколько раз необходимо делать прививки от кори детям и взрослым, какую... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:44

2023-04-26T17:44

2023-04-26T17:44

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация

корь

прививки

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Корь - опасная инфекция, для защиты от которой существует специальная вакцина. Когда и сколько раз необходимо делать прививки от кори детям и взрослым, какую вакцину выбрать, как ее ставят - в материале РИА Новости.Прививка от кори взрослым и детямНесмотря на то, что за корью закрепилась репутация “детской болезни” (ведь чаще всего ей заражаются маленькие дети), она может поражать граждан в разном возрасте.Корь отличается очень высокой контагиозностью и входит в число самых заразных заболеваний. Она передается при контакте с больным человеком воздушно-капельным путем. Среди наиболее опасных осложнений - менингит, энцефалит, слепота и другие патологии, угрожающие не только здоровью, но и жизни человека. До появления эффективных вакцин заболевание корью нередко приводило к летальному исходу. Поэтому вакцинация от кори так важна - при помощи прививок удалось значительно снизить смертность от этого недуга по всему миру.Первая вакцина от кори была создана во второй половине прошлого века. С тех пор именно вакцинация остается самым эффективным методом профилактики данного заболевания. Она включена в действующий на территории России национальный календарь профилактических прививокКому особенно необходимаСчитается, что корь представляет наибольшую опасность для нескольких категорий граждан. Прежде всего это - новорожденные и дети раннего возраста. Также прививку нужно сделать:В каком возрасте делают“Вакцинация от кори впервые проводится детям в возрасте от 12 до 15 месяцев (если для отказа от прививки либо для переноса срока вакцинации нет веских оснований). Ревакцинация проводится в 6 лет”, - говорит заведующий отделением скорой и неотложной помощи, врач-педиатр Евгений Ермилов.Прививку от кори также рекомендуется сделать и взрослым гражданам в возрасте до 35 лет включительно в том случае, если:Сколько раз в жизни нужно делатьПо информации Роспотребнадзора, вакцинация от кори проводится один раз в жизни, но обязательно в два этапа. Детям - в возрасте одного года и 6 лет, взрослым (если по той или иной причине человеку не удалось пройти вакцинацию в детстве) - с интервалом 3 месяца между прививками. После этого повторная вакцинация не требуется.Считается, что именно двукратная вакцинация обеспечивает формирование стойкого иммунитета к вирусу кори, “срок годности” которого составляет несколько десятилетий (а то и на всю жизнь). Однократное введение вакцины (без ревакцинации в 6 лет или спустя 3 месяца) дает менее выраженный эффект.Также существует понятие “иммунизация по эпидемическим показаниям”, при ней человеку, который ранее не был привит или вакцинирован всего один раз, делают прививку после контакта с зараженным.Особенности прививки для взрослыхДля взрослых граждан, которым необходимо пройти вакцинацию от кори, интервал между двумя обязательными для достижения желаемого эффекта прививками составляет не несколько лет (как в случае с детьми), а три месяца. Важно понимать, что, хотя случаи кори среди взрослого населения регистрируются заметно реже, чем среди детей, заболевание протекает тяжелее, повышается риск развития осложнений.Если нет уверенности в том, перенес ли человек в детстве корь и проходил ли вакцинацию, определить текущий титр антител к этой инфекции (либо их отсутствие) поможет соответствующий анализ.Верхняя возрастная граница для проведения вакцинации от кори для представителей ряда профессий составляет не 35 лет, а 55 лет. К таковым, например, относятся работники медицинских организаций и сферы образования, работники транспорта, торговли и так далее.Виды вакцин от кориДля проведения вакцинации от кори могут использоваться различные препараты. Например, моновакцины, которые обеспечивают защиту только от вируса кори, или комбинированные препараты (например, трехкомпонентные вакцины, предназначенные для профилактики, помимо кори, эпидемического паротита и краснухи). В обоих случаях вакцинация одинаково эффективна.Комбинированные вакцины чаще всего применяются для вакцинации детей, для которых национальный календарь прививок нередко предусматривает в один и тот же период проведение вакцинации сразу от нескольких инфекций. Привитый человек не представляет опасности для окружающих его людей (даже если последние никогда не болели корью и не прививались), так как для прививок используется живой, но ослабленный вирус кори. Попадая в организм, такой вирус не вызывает заболевание, но заставляет иммунитет выработать антитела в необходимом для защиты организма количестве.ПротивопоказанияСреди противопоказаний к вакцинации от кори основное - это повышенная чувствительность к яичному белку. Также от прививки стоит временно отказаться, если человек переживает острый период ОРВИ или других инфекций либо борется с обострением имеющегося хронического недуга. В этом случае прививку можно провести после выздоровления.К противопоказаниям также относятся иммунодефицитные состояния, беременность, а также сильная аллергическая реакция на предыдущее введение вакцины. Перед прививкой и взрослым пациентам, и детям рекомендуется на приеме врача (терапевта или педиатра) предоставить всю важную информацию, например, предупредить его об имеющейся аллергии.Побочные эффектыПротивокоревые вакцины по официальным данным не имеют специфических поствакцинальных реакций. В отдельных случаях после прививки могут наблюдаться как общие, так и местные реакции. Например, повышение температуры, отек и болезненность в месте укола и другие.Где можно сделать прививку от кориВакцинацию от кори взрослым и детям можно пройти в обычной поликлинике, к которой человек приписан по месту жительства. При желании (например, в случае, если хочется сделать прививку определенной вакциной) можно обратиться в любой медицинский центр, где доступна данная услуга.Стоимость прививкиДети, а также взрослые до 35 лет (или 55 лет - для представителей определенных профессий) могут сделать прививку от кори бесплатно по действующему полису ОМС. После достижения “предельного” возраста вакцинация также доступна, но уже на коммерческой основе. Стоимость услуги в большинстве случаев варьируется от 300 до 1250 рублей.Бесплатную прививку также возможно сделать в том случае, если у непривитого и не переболевшего ранее человека был близкий контакт с тем, кто болеет корью. В этом случае вакцинация осуществляется в течение 2-3 дней после контакта с больным.Правила поведения после прививкиВакцинация от кори не предусматривает строгих запретов или правил поведения на поствакцинальный период. Достаточно лишь соблюдать простые рекомендации:Популярные вопросыВсе вопросы по поводу грядущей вакцинации гражданин может адресовать своему лечащему врачу во время предваряющего процедуру осмотра. Вот лишь несколько наиболее популярных:Можно ли заболеть если есть прививкаКак и многие другие прививки, вакцинация от кори не гарантирует стопроцентного эффекта. В редких случаях (например, если была введена только одна вакцина или у пациента еще не успел сформироваться необходимый для защиты иммунитет) даже привитый человек может заболеть. Но и в этом случае прививка сыграет положительную роль: привитые граждане легче переносят заболевание, у них ниже риск развития осложнений.Нужна ли вакцинация, если переболел в детствеЕсли человек уже столкнулся с корью в детском возрасте и имеет сформировавшийся иммунитет (то есть достаточно высокий уровень антител в организме), то вакцинация против данной инфекции ему не требуется.

https://ria.ru/20221229/privivki-1842306893.html

https://ria.ru/20230424/kor-1867454372.html

https://ria.ru/20230423/kor-1867158349.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, корь, прививки