В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку
ЗВО подтвердил рассылку в Петербурге повесток с напоминанием о мерах за неявку в военкомат
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка на столе военного комиссариата
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила РИА Новости подлинность повесток с предупреждением об ограничениях в случае неявки, которые военные комиссариаты рассылают призывникам в Петербурге.
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"Подлинность подтверждаем", — сказал представитель ЗВО, отвечая на соответствующий вопрос.
Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили в среду, что жителям Петербурга стали приходить бумажные повестки с предупреждениями о возможных ограничениях в случае неявки, опубликовав фото повесток со штампом, в котором указывается на "ограничительные меры". Издания ссылаются на тех жителей города, которые получили такие повестки.
В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей — их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.