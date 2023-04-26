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В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку - РИА Новости, 26.04.2023
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16:33 26.04.2023 (обновлено: 17:22 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/povestki-1867907601.html
В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку
В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку - РИА Новости, 26.04.2023
В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку
Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила РИА Новости подлинность повесток с предупреждением об ограничениях в случае неявки, которые военные... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T16:33
2023-04-26T17:22
санкт-петербург
россия
безопасность
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
владимир путин
дмитрий песков
максут шадаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила РИА Новости подлинность повесток с предупреждением об ограничениях в случае неявки, которые военные комиссариаты рассылают призывникам в Петербурге.Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили в среду, что жителям Петербурга стали приходить бумажные повестки с предупреждениями о возможных ограничениях в случае неявки, опубликовав фото повесток со штампом, в котором указывается на "ограничительные меры". Издания ссылаются на тех жителей города, которые получили такие повестки. В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей — их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, россия, безопасность, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво), владимир путин, дмитрий песков, максут шадаев
Санкт-Петербург, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Максут Шадаев
В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку

ЗВО подтвердил рассылку в Петербурге повесток с напоминанием о мерах за неявку в военкомат

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка на столе военного комиссариата
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военный билет и повестка на столе военного комиссариата. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила РИА Новости подлинность повесток с предупреждением об ограничениях в случае неявки, которые военные комиссариаты рассылают призывникам в Петербурге.
«
"Подлинность подтверждаем", — сказал представитель ЗВО, отвечая на соответствующий вопрос.
Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили в среду, что жителям Петербурга стали приходить бумажные повестки с предупреждениями о возможных ограничениях в случае неявки, опубликовав фото повесток со штампом, в котором указывается на "ограничительные меры". Издания ссылаются на тех жителей города, которые получили такие повестки.
В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей — их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
На Госуслугах можно будет обжаловать повестку, заявил Шадаев
12 апреля, 10:06
 
Санкт-ПетербургРоссияБезопасностьВооруженные силы РФЗападный военный округ (ЗВО)Владимир ПутинДмитрий ПесковМаксут Шадаев
 
 
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