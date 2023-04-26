https://ria.ru/20230426/povestki-1867907601.html

В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку

В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку - РИА Новости, 26.04.2023

В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила РИА Новости подлинность повесток с предупреждением об ограничениях в случае неявки, которые военные... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T16:33

2023-04-26T16:33

2023-04-26T17:22

санкт-петербург

россия

безопасность

вооруженные силы рф

западный военный округ (зво)

владимир путин

дмитрий песков

максут шадаев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила РИА Новости подлинность повесток с предупреждением об ограничениях в случае неявки, которые военные комиссариаты рассылают призывникам в Петербурге.Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили в среду, что жителям Петербурга стали приходить бумажные повестки с предупреждениями о возможных ограничениях в случае неявки, опубликовав фото повесток со штампом, в котором указывается на "ограничительные меры". Издания ссылаются на тех жителей города, которые получили такие повестки. В апреле Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей — их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

https://ria.ru/20230412/povestka-1864688410.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, безопасность, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво), владимир путин, дмитрий песков, максут шадаев