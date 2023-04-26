https://ria.ru/20230426/plan-1867949759.html

Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве

Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.04.2023

Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве

Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T18:02

2023-04-26T18:02

2023-04-26T18:55

в мире

украина

китай

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

си цзиньпин

киев

ли хуэй

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада"."Состоялся обмен мнениями. Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог", — сказал он.По его словам, Киев осознавал, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него "не ожидали никаких определенных договоренностей". Никифоров добавил, что давать оценку разговору рано, "это была ознакомительная лекция, за которую оценки не ставят".Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам последнего, беседа была длинной и содержательной.

https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html

https://ria.ru/20230426/razgovor-1867918249.html

украина

китай

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, китай, владимир зеленский, си цзиньпин, киев, ли хуэй