Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве
Пресс-секретарь Зеленского: мирные планы Украины и Китая имеют общие точки соприкосновения
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада".
"Состоялся обмен мнениями. Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог", — сказал он.
По его словам, Киев осознавал, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него "не ожидали никаких определенных договоренностей". Никифоров добавил, что давать оценку разговору рано, "это была ознакомительная лекция, за которую оценки не ставят".
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"Посмотрим, с чем он (бывший посол КНР в России Ли Хуэй. — Прим. ред.) приедет. Я так понимаю, он приедет, чтобы более детально ознакомиться с нашей позицией, мы настроены очень позитивно", — подытожил Никифоров.
Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам последнего, беседа была длинной и содержательной.