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Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 26.04.2023 (обновлено: 18:55 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/plan-1867949759.html
Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве
Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве - РИА Новости, 26.04.2023
Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве
Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T18:02
2023-04-26T18:55
в мире
украина
китай
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
си цзиньпин
киев
ли хуэй
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада"."Состоялся обмен мнениями. Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог", — сказал он.По его словам, Киев осознавал, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него "не ожидали никаких определенных договоренностей". Никифоров добавил, что давать оценку разговору рано, "это была ознакомительная лекция, за которую оценки не ставят".Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам последнего, беседа была длинной и содержательной.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html
https://ria.ru/20230426/razgovor-1867918249.html
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в мире, украина, китай, владимир зеленский, си цзиньпин, киев, ли хуэй
В мире, Украина, Китай, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Киев, Ли Хуэй
Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявили в Киеве

Пресс-секретарь Зеленского: мирные планы Украины и Китая имеют общие точки соприкосновения

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мирные планы Украины и Китая нашли точки соприкосновения, заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Рада".
"Состоялся обмен мнениями. Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия, а также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники. С них можно начинать и развивать диалог", — сказал он.
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По его словам, Киев осознавал, что это первый серьезный диалог после длительного перерыва, поэтому от него "не ожидали никаких определенных договоренностей". Никифоров добавил, что давать оценку разговору рано, "это была ознакомительная лекция, за которую оценки не ставят".
«
"Посмотрим, с чем он (бывший посол КНР в России Ли Хуэй. — Прим. ред.) приедет. Я так понимаю, он приедет, чтобы более детально ознакомиться с нашей позицией, мы настроены очень позитивно", — подытожил Никифоров.
Центральное телевидение Китая сообщило, что сегодня председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам последнего, беседа была длинной и содержательной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинКиевЛи Хуэй
 
 
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