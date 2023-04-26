https://ria.ru/20230426/peterburg-1867831877.html

В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут

В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут - РИА Новости, 26.04.2023

В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут

Власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с предприятиями авиационной промышленности и вузами по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:36

2023-04-26T12:36

2023-04-26T12:36

экономика

технологии

санкт-петербург

россия

александр беглов

андрей белоусов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с предприятиями авиационной промышленности и вузами по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор города Александр Беглов. "По поручению президента создадим научно-производственный центр для развития беспилотных авиационных систем. Сейчас активно работаем в этом направлении с производителями и вузами города", - сказал он, выступая с ежегодным отчетом в городском парламенте. Национальный проект по развитию дронов (или беспилотных авиационных систем, БАС) в России будет утвержден к 1 сентября текущего года, информировала в понедельник пресс-служба правительства РФ по итогам стратегической сессии с российскими производителями дронов, которую провел первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230220/aviatsiya-1853165872.html

санкт-петербург

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, санкт-петербург, россия, александр беглов, андрей белоусов