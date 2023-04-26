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В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут - РИА Новости, 26.04.2023
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12:36 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/peterburg-1867831877.html
В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут
В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут - РИА Новости, 26.04.2023
В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут
Власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с предприятиями авиационной промышленности и вузами по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:36
2023-04-26T12:36
экономика
технологии
санкт-петербург
россия
александр беглов
андрей белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с предприятиями авиационной промышленности и вузами по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор города Александр Беглов. "По поручению президента создадим научно-производственный центр для развития беспилотных авиационных систем. Сейчас активно работаем в этом направлении с производителями и вузами города", - сказал он, выступая с ежегодным отчетом в городском парламенте. Национальный проект по развитию дронов (или беспилотных авиационных систем, БАС) в России будет утвержден к 1 сентября текущего года, информировала в понедельник пресс-служба правительства РФ по итогам стратегической сессии с российскими производителями дронов, которую провел первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
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экономика, технологии, санкт-петербург, россия, александр беглов, андрей белоусов
Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Андрей Белоусов
В Петербурге создадут НПЦ беспилотных авиасистем создадут

Беглов: в Петербурге создадут научно-производственный центр беспилотных авиасистем

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБеспилотные летательные аппараты
Беспилотные летательные аппараты - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Беспилотные летательные аппараты. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с предприятиями авиационной промышленности и вузами по созданию научно-производственного центра беспилотных авиационных систем, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"По поручению президента создадим научно-производственный центр для развития беспилотных авиационных систем. Сейчас активно работаем в этом направлении с производителями и вузами города", - сказал он, выступая с ежегодным отчетом в городском парламенте.
Национальный проект по развитию дронов (или беспилотных авиационных систем, БАС) в России будет утвержден к 1 сентября текущего года, информировала в понедельник пресс-служба правительства РФ по итогам стратегической сессии с российскими производителями дронов, которую провел первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Решетников и Азаров обсудили создание кластера беспилотной авиации
20 февраля, 14:32
 
ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловАндрей Белоусов
 
 
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