https://ria.ru/20230426/pesni-1867659741.html
Музыку — народу: зачем национализировать военные песни
Музыку — народу: зачем национализировать военные песни - РИА Новости, 26.04.2023
Музыку — народу: зачем национализировать военные песни
Сегодня некоторые авторы или их наследники запрещают исполнять военные песни, особенно в контексте СВО. Депутаты предложили национализировать. Как это... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T08:00
2023-04-26T08:00
2023-04-26T08:13
культура
елена ямпольская
антон красовский
давид самойлов
госдума рф
совет федерации рф
музыка
елена драпеко
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сегодня некоторые авторы или их наследники запрещают исполнять военные песни, особенно в контексте СВО. Депутаты предложили национализировать. Как это реализовать, согласятся ли на такое даже патриотически настроенные композиторы и поэты — в материале РИА Новости. "Дорога на Берлин" перекрыта для русских Наследники авторов военных песен "Когда мы были на войне" и "Дорога на Берлин" запретили использовать композиции в рамках музыкального проекта, приуроченного к 9 Мая. Об этом сообщил в середине апреля журналист Антон Красовский. Выход: роялти или лицензирование Депутаты Госдумы откликнулись на предложение Красовского национализировать военные песни и указали несколько выходов из проблемы. Свое мнение высказала и депутат Госдумы Елена Ямпольская. В качестве решения Ямпольская предложила "расширить на произведения, созданные до 1991 года, действие принудительного лицензирования". Закон на стороне наследников Сделать военные песни народными в любом случае непросто, отмечает правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. Национализация чего бы то ни было — процесс, для которого требуется серьезная база, подчеркивает эксперт. Здесь нельзя действовать бесконтрольно, без четких критериев. Впереди — большая работа по подготовке законодательной базы или иного, например судебного, решения вопроса. Сегодня песни, а завтра... Пока запрет коснулся только двух песен. Кажется, волноваться пока не о чем и проблема не носит глобального характера. Но Елена Ямпольская считает иначе. Ямпольская добавила, что "никогда не понимала исключительного права семьи на память о знаменитом родственнике". Не перечеркнуть людей Современные авторы и исполнители военно-патриотических стихотворений, песен воспринимают подобную инициативу по-разному. Генеральный директор Московского дома композиторов Алексей Баграмов подчеркивает, что к термину "народная песня" нужно относиться с осторожностью. Баграмов уверен: военные песни можно называть народными, только акцентируя внимание на том, что у них есть авторы слов и музыки. Почетный деятель искусств города Москвы, солистка "Москонцерта", участница благотворительных концертов в ДНР Ирина Суханова убеждена, что "военно-патриотические песни уже народные". Суханова поддержала инициативу депутатов Госдумы и назвала ее "очень своевременной".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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елена ямпольская, антон красовский, давид самойлов, госдума рф, совет федерации рф, музыка, елена драпеко
Культура, Елена Ямпольская, Антон Красовский, Давид Самойлов, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Музыка, Елена Драпеко
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сегодня некоторые авторы или их наследники запрещают исполнять военные песни, особенно в контексте СВО. Депутаты предложили национализировать. Как это реализовать, согласятся ли на такое даже патриотически настроенные композиторы и поэты — в материале РИА Новости.
"Дорога на Берлин" перекрыта для русских
Наследники авторов военных песен "Когда мы были на войне" и "Дорога на Берлин" запретили использовать композиции в рамках музыкального проекта, приуроченного к 9 Мая. Об этом сообщил
в середине апреля журналист Антон Красовский.
«
"И внуки, и внучки авторов музыки и текстов военных песен отказывают нам в правах, — написал он в телеграм-канале. — Прошу коллег из Думы и Совфеда как-то подумать над тем, чтобы корпус военных песен перевести в библиотеку национального достояния".
"Когда мы были на войне" (авторское название — "Песенка гусара"). Стихотворение Давида Самойлова положил на музыку Виктор Столяров. Композиция стала популярной под видом старинной казачьей песни.
"Дорога на Берлин" — песня композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского.
Выход: роялти или лицензирование
Депутаты Госдумы откликнулись на предложение Красовского национализировать военные песни и указали несколько выходов из проблемы.
«
"Компромиссным был бы вариант выплачивать наследникам роялти, — объяснила РИА Новости депутат Госдумы Елена Драпеко. — Чтобы они получали доход за песни, но не могли запретить их исполнять".
Свое мнение высказала и депутат Госдумы Елена Ямпольская.
«
"Часто раздаются призывы национализировать все, что было создано в искусстве и литературе в советские времена, — обозначила она проблему в телеграм-канале. — Отбивая эти инициативы, я называю несколько имен — тех, кто сегодня, слава богу, жив, верен Родине. И чье благополучие мы должны беречь, а не рушить. Встречаются и наследники очень достойные. Зачем людей обижать?"
В качестве решения Ямпольская предложила "расширить на произведения, созданные до 1991 года, действие принудительного лицензирования".
Закон на стороне наследников
Сделать военные песни народными в любом случае непросто, отмечает правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.
«
"Авторское право — очень тонкая тема, — указывает он. — Законы России гарантируют защиту подобных прав, неважно, получены они в порядке наследования или как-то еще. Когда находятся активисты, которые говорят "давайте просто изымем, отберем, национализируем", институт авторского права рушится".
Национализация чего бы то ни было — процесс, для которого требуется серьезная база, подчеркивает эксперт. Здесь нельзя действовать бесконтрольно, без четких критериев.
«
"Должен быть документ, на основании которого происходит смена владельца, — говорит Комсолев. — В нашей истории опыт тотальной национализации уже был — и показал свою неэффективность".
Впереди — большая работа по подготовке законодательной базы или иного, например судебного, решения вопроса.
Сегодня песни, а завтра...
Пока запрет коснулся только двух песен. Кажется, волноваться пока не о чем и проблема не носит глобального характера. Но Елена Ямпольская считает иначе.
«
"Одними военными песнями вопрос не исчерпывается. Вообще, ни песнями, ни музыкой не исчерпывается, — написала она в телеграм-канале. — В любой момент может рвануть эта мина в отношении книг, фильмов, мультфильмов, привычных художественных образов".
Ямпольская добавила, что "никогда не понимала исключительного права семьи на память о знаменитом родственнике".
«
"То есть если дети, внуки живы, продюсер половину волос и пять лет жизни потеряет, чтобы сценарий согласовать, — отметила депутат. — И все равно на выходе скандал получит — чтобы помнили. Зато про Пушкина, скажем, или про Есенина — снимай что хочешь. Только впрямую законодательство не нарушай".
Современные авторы и исполнители военно-патриотических стихотворений, песен воспринимают подобную инициативу по-разному.
Генеральный директор Московского дома композиторов Алексей Баграмов подчеркивает, что к термину "народная песня" нужно относиться с осторожностью.
«
"Не должно происходить обезличивания авторов, это неправильно, — подчеркивает он. — У нас в Союзе композиторов очень болезненно реагируют на то, что какие-то песни называют народными и тем самым лишают их авторства. Не должно получиться так, что мы перечеркнем живых людей, которые это все создали".
Баграмов уверен: военные песни можно называть народными, только акцентируя внимание на том, что у них есть авторы слов и музыки.
«
"Должно быть понятно, что "народная" в данном случае значит не то, что ее сочинили где-то на улицах, — поясняет эксперт. — А то, что она живет в народе многие годы, даже века и связана с целыми поколениями".
Почетный деятель искусств города Москвы, солистка "Москонцерта", участница благотворительных концертов в ДНР Ирина Суханова убеждена, что "военно-патриотические песни уже народные".
«
"Это музыкальный фонд нашей страны, они на генетическом уровне заложены в нас, и это больше, чем музыка, — считает она. — Но получается, что возможность их исполнения зависит даже не от авторов песен, а наследников, которые сейчас принимают решение".
Суханова поддержала инициативу депутатов Госдумы и назвала ее "очень своевременной".
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