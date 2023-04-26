https://ria.ru/20230426/pesni-1867659741.html

Музыку — народу: зачем национализировать военные песни

Музыку — народу: зачем национализировать военные песни - РИА Новости, 26.04.2023

Музыку — народу: зачем национализировать военные песни

Сегодня некоторые авторы или их наследники запрещают исполнять военные песни, особенно в контексте СВО. Депутаты предложили национализировать. Как это... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:00

2023-04-26T08:13

культура

елена ямпольская

антон красовский

давид самойлов

госдума рф

совет федерации рф

музыка

елена драпеко

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Сегодня некоторые авторы или их наследники запрещают исполнять военные песни, особенно в контексте СВО. Депутаты предложили национализировать. Как это реализовать, согласятся ли на такое даже патриотически настроенные композиторы и поэты — в материале РИА Новости. "Дорога на Берлин" перекрыта для русских Наследники авторов военных песен "Когда мы были на войне" и "Дорога на Берлин" запретили использовать композиции в рамках музыкального проекта, приуроченного к 9 Мая. Об этом сообщил в середине апреля журналист Антон Красовский. Выход: роялти или лицензирование Депутаты Госдумы откликнулись на предложение Красовского национализировать военные песни и указали несколько выходов из проблемы. Свое мнение высказала и депутат Госдумы Елена Ямпольская. В качестве решения Ямпольская предложила "расширить на произведения, созданные до 1991 года, действие принудительного лицензирования". Закон на стороне наследников Сделать военные песни народными в любом случае непросто, отмечает правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. Национализация чего бы то ни было — процесс, для которого требуется серьезная база, подчеркивает эксперт. Здесь нельзя действовать бесконтрольно, без четких критериев. Впереди — большая работа по подготовке законодательной базы или иного, например судебного, решения вопроса. Сегодня песни, а завтра... Пока запрет коснулся только двух песен. Кажется, волноваться пока не о чем и проблема не носит глобального характера. Но Елена Ямпольская считает иначе. Ямпольская добавила, что "никогда не понимала исключительного права семьи на память о знаменитом родственнике". Не перечеркнуть людей Современные авторы и исполнители военно-патриотических стихотворений, песен воспринимают подобную инициативу по-разному. Генеральный директор Московского дома композиторов Алексей Баграмов подчеркивает, что к термину "народная песня" нужно относиться с осторожностью. Баграмов уверен: военные песни можно называть народными, только акцентируя внимание на том, что у них есть авторы слов и музыки. Почетный деятель искусств города Москвы, солистка "Москонцерта", участница благотворительных концертов в ДНР Ирина Суханова убеждена, что "военно-патриотические песни уже народные". Суханова поддержала инициативу депутатов Госдумы и назвала ее "очень своевременной".

https://ria.ru/20230324/patriotizm-1860017509.html

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

елена ямпольская, антон красовский, давид самойлов, госдума рф, совет федерации рф, музыка, елена драпеко