https://ria.ru/20230417/drapeko-1865808235.html

Депутат Госдумы объяснила, почему военные песни нужно сделать народными

Депутат Госдумы объяснила, почему военные песни нужно сделать народными - РИА Новости, 17.04.2023

Депутат Госдумы объяснила, почему военные песни нужно сделать народными

Депутат Госдумы Елена Драпеко объявила РИА Новости, почему военные песни должны быть внесены в библиотеку национального достояния и стать народными, а авторские РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:14

2023-04-17T14:14

2023-04-17T14:14

культура

донбасс

елена драпеко

госдума рф

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко объявила РИА Новости, почему военные песни должны быть внесены в библиотеку национального достояния и стать народными, а авторские права на них – упразднены.Драпеко добавила, что некоторые наследники авторов военных песен выступают против СВО, поэтому запрещают использовать композиции в связи с событиями в Донбассе и на Украине. Депутат отметила, что подобное поведение и высказывания "требуют проверки" со стороны органов. Также Драпеко подчеркнула, что военные песни были и будут "всегда важны для нашей культуры, вне зависимости от специальной военной операции".Парламентарий добавила, что исполнять композиции, давно ставшие для России священными, могут и современные поп-певцы, но они должны делать это с уважением.Ранее Драпеко оценила творчество SHAMAN. По ее мнению, его песни нельзя назвать прорывом.

https://ria.ru/20230415/znamenitosti-1865338808.html

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

донбасс, елена драпеко, госдума рф, украина, россия