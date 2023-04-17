https://ria.ru/20230417/drapeko-1865808235.html
Депутат Госдумы объяснила, почему военные песни нужно сделать народными
Депутат Госдумы объяснила, почему военные песни нужно сделать народными - РИА Новости, 17.04.2023
Депутат Госдумы объяснила, почему военные песни нужно сделать народными
Депутат Госдумы Елена Драпеко объявила РИА Новости, почему военные песни должны быть внесены в библиотеку национального достояния и стать народными, а авторские РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:14
2023-04-17T14:14
2023-04-17T14:14
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елена драпеко
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко объявила РИА Новости, почему военные песни должны быть внесены в библиотеку национального достояния и стать народными, а авторские права на них – упразднены.Драпеко добавила, что некоторые наследники авторов военных песен выступают против СВО, поэтому запрещают использовать композиции в связи с событиями в Донбассе и на Украине. Депутат отметила, что подобное поведение и высказывания "требуют проверки" со стороны органов. Также Драпеко подчеркнула, что военные песни были и будут "всегда важны для нашей культуры, вне зависимости от специальной военной операции".Парламентарий добавила, что исполнять композиции, давно ставшие для России священными, могут и современные поп-певцы, но они должны делать это с уважением.Ранее Драпеко оценила творчество SHAMAN. По ее мнению, его песни нельзя назвать прорывом.
https://ria.ru/20230415/znamenitosti-1865338808.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, елена драпеко, госдума рф, украина, россия
Культура, Донбасс, Елена Драпеко, Госдума РФ, Украина, Россия
Депутат Госдумы объяснила, почему военные песни нужно сделать народными
Депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила, почему военные песни нужно сделать народными
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко объявила РИА Новости, почему военные песни должны быть внесены в библиотеку национального достояния и стать народными, а авторские права на них – упразднены.
«
"Мы никогда раньше с этим не сталкивались, но теперь – некоторые наследники авторов военных песен запрещают их использовать. У нас несколько сложное в этом плане законодательство – должно пройти 70 лет, чтобы произведения вышли из под охраны авторского права. Компромиссным был бы вариант выплачивать наследникам роялти, чтобы они получали доход за исполнение песен, но не могли запретить их исполнять", – отметила Драпеко.
Драпеко добавила, что некоторые наследники авторов военных песен выступают против СВО, поэтому запрещают использовать композиции в связи с событиями в Донбассе и на Украине.
Депутат отметила, что подобное поведение и высказывания "требуют проверки" со стороны органов. Также Драпеко подчеркнула, что военные песни были и будут "всегда важны для нашей культуры, вне зависимости от специальной военной операции".
Парламентарий добавила, что исполнять композиции, давно ставшие для России священными, могут и современные поп-певцы, но они должны делать это с уважением.
«
"Если они будут делать пародии – это должно быть наказуемо, – сказала Драпеко. – Но если будут просто исполнять – пусть себе поют".
Ранее Драпеко оценила
творчество SHAMAN. По ее мнению, его песни нельзя назвать прорывом.
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