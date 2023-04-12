https://ria.ru/20230412/kultura-1864852486.html
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN - РИА Новости, 12.04.2023
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN
Депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN. Мнением она поделилась в интервью порталу "Абзац". РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:24
2023-04-12T17:24
2023-04-12T17:28
культура
новости культуры
елена драпеко
shaman (ярослав дронов)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN. Мнением она поделилась в интервью порталу "Абзац". По ее словам, сегодня народом востребованы "те артисты, которые рассказывают о главном". Ранее SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором
https://ria.ru/20230228/shaman-1854916981.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, елена драпеко, shaman (ярослав дронов)
Культура, Новости культуры, Елена Драпеко, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN
Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала творчество SHAMAN сменой системы ценностей