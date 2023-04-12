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Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN - РИА Новости, 12.04.2023
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Культура
 
17:24 12.04.2023 (обновлено: 17:28 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kultura-1864852486.html
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN - РИА Новости, 12.04.2023
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN
Депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN. Мнением она поделилась в интервью порталу "Абзац". РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:24
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культура
новости культуры
елена драпеко
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN. Мнением она поделилась в интервью порталу "Абзац". По ее словам, сегодня народом востребованы "те артисты, которые рассказывают о главном". Ранее SHAMAN представил клип на трек "Мы" с проявившим героизм мальчиком Федором
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Елена Громова
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новости культуры, елена драпеко, shaman (ярослав дронов)
Культура, Новости культуры, Елена Драпеко, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN

Депутат Госдумы Елена Драпеко назвала творчество SHAMAN сменой системы ценностей

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Русско-французские гастрономические сезоны в Монако - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN. Мнением она поделилась в интервью порталу "Абзац".
«

"Это не прорыв. Это смена системы ценностей. Так же, как и во всей остальной жизни, в культуре происходит плавная смена системы в смысле репертуара. Я не скажу, чтобы он пел лучше чем, не знаю, Филипп Киркоров. Но то, о чем он поет, сегодня отзывается в душе каждого", — сказала депутат Госдумы.

По ее словам, сегодня народом востребованы "те артисты, которые рассказывают о главном".
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