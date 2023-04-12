Елена Драпеко оценила творчество SHAMAN

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"Это не прорыв. Это смена системы ценностей. Так же, как и во всей остальной жизни, в культуре происходит плавная смена системы в смысле репертуара. Я не скажу, чтобы он пел лучше чем, не знаю, Филипп Киркоров. Но то, о чем он поет, сегодня отзывается в душе каждого", — сказала депутат Госдумы.