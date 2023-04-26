Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС
Песков: Россия будет участвовать в работе саммита БРИКС, позиция ЮАР будет уточняться
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС, перед этим будут проведены двусторонние контакты, в ходе которых будет уточняться позиция ЮАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление партии назвали "ошибочными".
"Россия принимает и будет дальше принимать активное участие в работе этого объединения. Россия является важным и ответственным участником БРИКС. Конечно же, мы будем принимать участие и в работе саммита, который состоится в ЮАР. Безусловно, этому будут предшествовать наши двусторонние контакты с юаровцами. Будем уточнять их позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как смена мнения южноафриканских политиков повлияет на потенциальную возможность визита президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который планируется провести в августе в ЮАР.
Песков ранее сообщал о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась участницей этого суда и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".