https://ria.ru/20230426/peskov-1867850114.html

Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС

Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС - РИА Новости, 26.04.2023

Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС

Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС, перед этим будут проведены двусторонние контакты, в ходе которых будет уточняться позиция ЮАР, заявил... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T13:41

2023-04-26T13:41

2023-04-26T13:41

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сирил рамафоса

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС, перед этим будут проведены двусторонние контакты, в ходе которых будет уточняться позиция ЮАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление партии назвали "ошибочными". "Россия принимает и будет дальше принимать активное участие в работе этого объединения. Россия является важным и ответственным участником БРИКС. Конечно же, мы будем принимать участие и в работе саммита, который состоится в ЮАР. Безусловно, этому будут предшествовать наши двусторонние контакты с юаровцами. Будем уточнять их позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как смена мнения южноафриканских политиков повлияет на потенциальную возможность визита президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который планируется провести в августе в ЮАР. Песков ранее сообщал о наличии приглашения на саммит для российского лидера. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась участницей этого суда и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".

https://ria.ru/20230424/briks-1867312115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, юар, земля, дмитрий песков, сирил рамафоса, владимир путин, брикс, международный уголовный суд, африканский национальный конгресс