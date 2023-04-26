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Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС - РИА Новости, 26.04.2023
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13:41 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/peskov-1867850114.html
Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС
Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС - РИА Новости, 26.04.2023
Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС
Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС, перед этим будут проведены двусторонние контакты, в ходе которых будет уточняться позиция ЮАР, заявил... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T13:41
2023-04-26T13:41
в мире
россия
юар
земля
дмитрий песков
сирил рамафоса
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС, перед этим будут проведены двусторонние контакты, в ходе которых будет уточняться позиция ЮАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление партии назвали "ошибочными". "Россия принимает и будет дальше принимать активное участие в работе этого объединения. Россия является важным и ответственным участником БРИКС. Конечно же, мы будем принимать участие и в работе саммита, который состоится в ЮАР. Безусловно, этому будут предшествовать наши двусторонние контакты с юаровцами. Будем уточнять их позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как смена мнения южноафриканских политиков повлияет на потенциальную возможность визита президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который планируется провести в августе в ЮАР. Песков ранее сообщал о наличии приглашения на саммит для российского лидера. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась участницей этого суда и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".
https://ria.ru/20230424/briks-1867312115.html
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в мире, россия, юар, земля, дмитрий песков, сирил рамафоса, владимир путин, брикс, международный уголовный суд, африканский национальный конгресс
В мире, Россия, ЮАР, Земля, Дмитрий Песков, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, БРИКС, Международный уголовный суд, Африканский национальный конгресс
Песков: Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС

Песков: Россия будет участвовать в работе саммита БРИКС, позиция ЮАР будет уточняться

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС, перед этим будут проведены двусторонние контакты, в ходе которых будет уточняться позиция ЮАР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти республики рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента страны слова Рамафосы и сделанное по этому поводу заявление партии назвали "ошибочными".
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Песков прокомментировал сообщения о приглашении Путина на саммит БРИКС
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"Россия принимает и будет дальше принимать активное участие в работе этого объединения. Россия является важным и ответственным участником БРИКС. Конечно же, мы будем принимать участие и в работе саммита, который состоится в ЮАР. Безусловно, этому будут предшествовать наши двусторонние контакты с юаровцами. Будем уточнять их позицию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как смена мнения южноафриканских политиков повлияет на потенциальную возможность визита президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС, который планируется провести в августе в ЮАР.
Песков ранее сообщал о наличии приглашения на саммит для российского лидера.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Россия не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что МУС - ограниченная по составу, сторонняя для ООН структура, в которой не участвуют многие государства. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них – Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. Захарова также отмечала, что высшие должностные лица государств имеют иммунитет перед решениями МУС, а Россия никогда не являлась участницей этого суда и не будет с ним сотрудничать, его действия в отношении РФ являются "юридически ничтожными".
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В миреРоссияЮАРЗемляДмитрий ПесковСирил РамафосаВладимир ПутинБРИКСМеждународный уголовный судАфриканский национальный конгресс
 
 
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