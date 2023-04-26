https://ria.ru/20230426/peregovory-1867882248.html

Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам

Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам - РИА Новости, 26.04.2023

Си Цзиньпин призвал Зеленского к переговорам

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры - единственный способ решения украинского конфликта, сообщило... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T15:08

2023-04-26T15:08

2023-04-26T15:39

си цзиньпин

в мире

китай

украина

владимир зеленский

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что переговоры - единственный способ решения украинского конфликта, сообщило Центральное телевидение Китая."Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной державой, мы не будем ни наблюдать за пожаром с берега или подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью, чтобы получить прибыль. Все действия Китая открыты. Диалог и переговоры - единственный возможный путь", - сказал Си Цзиньпин."Китай будет настойчиво добиваться мира и содействовать переговорам, а также приложит все усилия, чтобы как можно скорее прекратить войну, остановить огонь и восстановить мир", - отметил Си Цзиньпин.Председатель КНР Си Цзиньпин в среду провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе разговора, как передавало агентство Синьхуа, глава КНР заявил, что Китай направит спецпредставителя правительства по делам Евразии с визитом на Украину и в другие страны для обмена мнениями со всеми сторонами по вопросу политического урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867626011.html

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин, в мире, китай, украина, владимир зеленский