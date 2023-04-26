https://ria.ru/20230426/pasechnik-1867797160.html
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:32
2023-04-26T10:32
2023-04-26T10:32
луганская народная республика
леонид пасечник
мвд лнр
политика
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики. "Упразднить министерство внутренних дел Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа. Согласно указу, будет создана ликвидационная комиссия, председателем назначен старший ревизор Александр Пронька. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены не позднее 30 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, мвд лнр, политика
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МВД ЛНР, Политика
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики.
"Упразднить министерство внутренних дел Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа.
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Согласно указу, будет создана ликвидационная комиссия, председателем назначен старший ревизор Александр Пронька.
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