Рейтинг@Mail.ru
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/pasechnik-1867797160.html
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:32
2023-04-26T10:32
луганская народная республика
леонид пасечник
мвд лнр
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_0:263:3042:1974_1920x0_80_0_0_fcc8d926b20b07e611725bc6c3adbaab.jpg
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики. "Упразднить министерство внутренних дел Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа. Согласно указу, будет создана ликвидационная комиссия, председателем назначен старший ревизор Александр Пронька. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены не позднее 30 июня.
https://realty.ria.ru/20230419/remont-1866439360.html
https://ria.ru/20230329/lnr-1861496424.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856196092_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_ea3cdf5e822c7d3ccdd01ed9826c60ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, леонид пасечник, мвд лнр, политика
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МВД ЛНР, Политика
Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики.
"Упразднить министерство внутренних дел Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа.
Рабочие облагораживают территорию возле здания средней школы - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Детсад, больницу и шесть школ отремонтируют в селах ЛНР
19 апреля, 18:48
Согласно указу, будет создана ликвидационная комиссия, председателем назначен старший ревизор Александр Пронька.
Ликвидационные мероприятия должны быть завершены не позднее 30 июня.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Пасечник подписал указ об упразднении исполнительных органов власти ЛНР
29 марта, 12:20
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникМВД ЛНРПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала