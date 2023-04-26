https://ria.ru/20230426/pasechnik-1867797160.html

Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР

Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР - РИА Новости, 26.04.2023

Пасечник упразднил министерство внутренних дел ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:32

2023-04-26T10:32

2023-04-26T10:32

луганская народная республика

леонид пасечник

мвд лнр

политика

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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом упразднил министерство внутренних дел республики. "Упразднить министерство внутренних дел Луганской Народной Республики", - говорится в тексте указа. Согласно указу, будет создана ликвидационная комиссия, председателем назначен старший ревизор Александр Пронька. Ликвидационные мероприятия должны быть завершены не позднее 30 июня.

https://realty.ria.ru/20230419/remont-1866439360.html

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, леонид пасечник, мвд лнр, политика