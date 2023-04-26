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"Орленок" представит решения совместной работы взрослых и подростков
"Орленок" представит решения совместной работы взрослых и подростков - РИА Новости, 26.04.2023
"Орленок" представит решения совместной работы взрослых и подростков
Круглый стол, посвященный направлениям, эффективным технологиям проектной деятельности и роли наставника в работе с детьми, пройдет 28 апреля в онлайн-режиме на РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T12:24
2023-04-26T12:24
2023-04-26T12:29
год педагога и наставника
социальный навигатор
сн_образование
орленок (детский центр)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Круглый стол, посвященный направлениям, эффективным технологиям проектной деятельности и роли наставника в работе с детьми, пройдет 28 апреля в онлайн-режиме на странице Всероссийского детского центра "Орленок"-TV ВКонтакте. Мероприятие проводится в рамках проекта "Педагогическая лаборатория “Орленка”", приуроченного к Году педагога и наставника. В ходе круглого стола будут представлены опыт "Орленка" в проведении смены – большого детского проекта; методика получения конечного продукта в программах технической направленности; готовые решения совместной работы взрослых и подростков в организации тематических событий; создание внеотрядного объединения "Детский совет инициатив".Спикерами круглого стола станут педагоги-практики, в частности, педагог-организатор музейно-выставочного комплекса Юрий Беляков, методист отдела "Орлята России", представитель первичного отделения РДДМ ВДЦ "Орленок" Олег Зверцов, к.э.н., педагог дополнительного образования детского инновационного центра авиации и космонавтики Екатерина Путренок. Всего в течение года в рамках "Педагогической лаборатории" запланировано шесть встреч.
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социальный навигатор, сн_образование, орленок (детский центр)
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, СН_Образование, Орленок (детский центр)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Круглый стол, посвященный направлениям, эффективным технологиям проектной деятельности и роли наставника в работе с детьми, пройдет 28 апреля в онлайн-режиме на странице Всероссийского детского центра "Орленок"-TV ВКонтакте
. Мероприятие проводится в рамках проекта "Педагогическая лаборатория “Орленка”", приуроченного к Году педагога и наставника.
«
”Орленок” наработал огромный опыт проектной деятельности и готов поделиться с коллегами своими методиками. Представленные кейсы будут полезны как педагогам учреждений дополнительного образования, так и специалистам сферы детского отдыха и оздоровления: вожатым, педагогам-организаторам, методистам и руководителям", – прокомментировал директор ВДЦ "Орленок" Александр Джеус.
В ходе круглого стола будут представлены опыт "Орленка" в проведении смены – большого детского проекта; методика получения конечного продукта в программах технической направленности; готовые решения совместной работы взрослых и подростков в организации тематических событий; создание внеотрядного объединения "Детский совет инициатив".
Спикерами круглого стола станут педагоги-практики, в частности, педагог-организатор музейно-выставочного комплекса Юрий Беляков, методист отдела "Орлята России", представитель первичного отделения РДДМ ВДЦ "Орленок" Олег Зверцов, к.э.н., педагог дополнительного образования детского инновационного центра авиации и космонавтики Екатерина Путренок.
Всего в течение года в рамках "Педагогической лаборатории" запланировано шесть встреч.