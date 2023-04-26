https://ria.ru/20230426/orlenok-1867828014.html

"Орленок" представит решения совместной работы взрослых и подростков

"Орленок" представит решения совместной работы взрослых и подростков - РИА Новости, 26.04.2023

"Орленок" представит решения совместной работы взрослых и подростков

Круглый стол, посвященный направлениям, эффективным технологиям проектной деятельности и роли наставника в работе с детьми, пройдет 28 апреля в онлайн-режиме на РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:24

2023-04-26T12:24

2023-04-26T12:29

год педагога и наставника

социальный навигатор

сн_образование

орленок (детский центр)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Круглый стол, посвященный направлениям, эффективным технологиям проектной деятельности и роли наставника в работе с детьми, пройдет 28 апреля в онлайн-режиме на странице Всероссийского детского центра "Орленок"-TV ВКонтакте. Мероприятие проводится в рамках проекта "Педагогическая лаборатория “Орленка”", приуроченного к Году педагога и наставника. В ходе круглого стола будут представлены опыт "Орленка" в проведении смены – большого детского проекта; методика получения конечного продукта в программах технической направленности; готовые решения совместной работы взрослых и подростков в организации тематических событий; создание внеотрядного объединения "Детский совет инициатив".Спикерами круглого стола станут педагоги-практики, в частности, педагог-организатор музейно-выставочного комплекса Юрий Беляков, методист отдела "Орлята России", представитель первичного отделения РДДМ ВДЦ "Орленок" Олег Зверцов, к.э.н., педагог дополнительного образования детского инновационного центра авиации и космонавтики Екатерина Путренок. Всего в течение года в рамках "Педагогической лаборатории" запланировано шесть встреч.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, сн_образование, орленок (детский центр)