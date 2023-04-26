https://ria.ru/20230426/opk-1867819086.html
Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов
Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов - РИА Новости, 26.04.2023
Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов
В России приняты меры по увеличению доли отечественной электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения, с 45% до 77%, сообщил на... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T11:54
2023-04-26T11:54
2023-04-26T12:01
безопасность
россия
игорь краснов
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В России приняты меры по увеличению доли отечественной электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения, с 45% до 77%, сообщил на заседании Совфеда во время ежегодного отчета генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий. Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения", - сказал Краснов. Ранее генпрокурор сообщал, что его ведомством был организован систематический обмен информацией со всеми заинтересованными ведомствами и исполнителями гособоронзаказа, введён особый порядок проверок предприятий ОПК, предусматривающий их обязательное согласование с руководством Генеральной прокуратуры. Кроме того, прокуроры получили доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ. "Комплекс принятых мер во многом способствовал ритмичному обеспечению армии всем необходимым, наращиванию поставок наиболее востребованных и новых образцов вооружения, расширению производственных мощностей ряда ремонтных предприятий ОПК", - добавил Краснов.
https://ria.ru/20230425/opk-1867535210.html
https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, игорь краснов, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Безопасность, Россия, Игорь Краснов, Совет Федерации РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов
Генпрокурор Краснов заявил о мерах по росту доли российских электронных компонентов в ОПК
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В России приняты меры по увеличению доли отечественной электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения, с 45% до 77%, сообщил на заседании Совфеда во время ежегодного отчета генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий. Одновременно мы добились от Минпромторга
принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения", - сказал Краснов.
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Ранее генпрокурор сообщал, что его ведомством был организован систематический обмен информацией со всеми заинтересованными ведомствами и исполнителями гособоронзаказа, введён особый порядок проверок предприятий ОПК, предусматривающий их обязательное согласование с руководством Генеральной прокуратуры. Кроме того, прокуроры получили доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ.
"Комплекс принятых мер во многом способствовал ритмичному обеспечению армии всем необходимым, наращиванию поставок наиболее востребованных и новых образцов вооружения, расширению производственных мощностей ряда ремонтных предприятий ОПК", - добавил Краснов.
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