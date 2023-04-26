https://ria.ru/20230426/opk-1867819086.html

Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов

Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов - РИА Новости, 26.04.2023

Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов

В России приняты меры по увеличению доли отечественной электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения, с 45% до 77%, сообщил на... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T11:54

2023-04-26T11:54

2023-04-26T12:01

безопасность

россия

игорь краснов

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762780596_0:34:1048:624_1920x0_80_0_0_1654f8c9935f2dff27698a1de2bd4827.jpg

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В России приняты меры по увеличению доли отечественной электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения, с 45% до 77%, сообщил на заседании Совфеда во время ежегодного отчета генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий. Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения", - сказал Краснов. Ранее генпрокурор сообщал, что его ведомством был организован систематический обмен информацией со всеми заинтересованными ведомствами и исполнителями гособоронзаказа, введён особый порядок проверок предприятий ОПК, предусматривающий их обязательное согласование с руководством Генеральной прокуратуры. Кроме того, прокуроры получили доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ. "Комплекс принятых мер во многом способствовал ритмичному обеспечению армии всем необходимым, наращиванию поставок наиболее востребованных и новых образцов вооружения, расширению производственных мощностей ряда ремонтных предприятий ОПК", - добавил Краснов.

https://ria.ru/20230425/opk-1867535210.html

https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, игорь краснов, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)