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Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 26.04.2023
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20:00 26.04.2023 (обновлено: 20:09 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/naznachenie-1867981496.html
Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе
Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе - РИА Новости, 26.04.2023
Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе
С 25 апреля командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов,... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T20:00
2023-04-26T20:09
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. С 25 апреля командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, говорится в бюллетене Минобороны РФ.Ранее российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков."С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, россия, нагорный карабах, москва
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Москва
Назначен новый командующий российскими миротворцами в Карабахе

Новым командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Александр Ленцов
Генерал-лейтенант Александр Ленцов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Генерал-лейтенант Александр Ленцов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. С 25 апреля командующим российскими миротворцами в Карабахе назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
Ранее российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.
"С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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